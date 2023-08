Porto, il nome disgustoso della barca fa venire a tutti mal di pancia: roba da contrarre i muscoli dal dolore!

Nel porto di una città italiana spunta una barca con un nome davvero bizzarro: solo pronunciarlo fa venire il mal di pancia, ecco perché

Chiamare una barca è un momento speciale e personale, in quanto il nome scelto riflette la propria personalità, i propri interessi e spesso la relazione emotiva che si ha con la barca stessa. Alcuni nella scelta considerano nomi di località, città, isole o luoghi che sono significativi per loro e in cui hanno trascorso momenti felici o memorabili. Altri si ispirano alle caratteristiche fisiche della barca, come la sua forma, il colore, le dimensioni o qualsiasi altra particolarità unica. Ad esempio, "Silver Wave" o "Blue Horizon" sono due nomi di barche molto diffusi.

Anche i nomi di divinità mitologiche, figure storiche o personaggi leggendari possono aggiungere un tocco di mistero e fascino al nome di una barca. Lo stesso dicasi per frasi o parole che evocano l'atmosfera marina, come "Sea Breeze", "Sailing Dreams" o "Ocean Spirit": possono essere delle scelte suggestive. Qualcuno sceglie di riflettere sulle proprie passioni e interessi personali. Gli amanti della pesca, ad esempio, potrebbero chiamare un'imbarcazione "Fisherman's Delight". I più romantici scelgono il nome di un membro della famiglia o di un amico speciale per omaggiarli o per sottolineare un legame affettuoso.

Usuale nei nomi delle barche è anche esprimere emozioni positive o sentimenti come "Joyful Journey" o "Endless Love". Chi ha uno spirito leggero, invece opta spesso per appellativi divertenti o ironici che riflettano il proprio senso dell'umorismo oppure per nomi che evochino un senso di mistero o poesia, quali "Moonlit Serenade" o "Whispering Waves". Nomi in altre lingue, unici e creativi sono poi quelli più strani e diffusi. Quello di oggi però è davvero bizzarro.

Porto, c'è un nome bizzarro su una barca: i medici sono pronti a intervenire

Il nome che si sceglie per la propria barca dovrebbe essere personale e significativo per la persona in questione. Occorrerebbe passare del tempo a riflettere su ciò che si vuole che il nome rappresenti e scegliere qualcosa che riempia di gioia e soddisfazione ogni volta che lo si pronuncia. Insomma, l'appellativo di un'imbarcazione si può sempre cambiare però pensare che sia definitivo la rende di certo più unica.

Ebbene, esiste una pagina su Instagram, @nomidibarche, che si occupa di trovare tutti i nomi più assurdi di imbarcazioni. Proprio tale pagina ha pubblicato di recente la foto di una barca in un porto non meglio identificato di una città costiera italiana. L'appellativo del mezzo in questione fa venire mal di pancia al sol pensiero... Perché? Si chiama 'Spasmo'! Ora, chi non ha mai sofferto di dolori forti ai muscoli dell'addome potrebbe anche non associare subito a quello la parola in questione, ma chi invece ne soffre di certo avrà avuto un'espressione di disgusto di fronte allo scafo. Voi come la pensate?

