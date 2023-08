Spiaggia, al lido appare un cartello comico e perfetto contro i villeggianti incivili: "Non dovete portare sotto l'ombrellone..."

In una spiaggia italiana è apparso un cartello comico ed esilarante che va a sottolineare come i villeggianti incivili non debbano portare alcuni cibi sotto l'ombrellone: ecco quali

I lidi attrezzati in spiaggia sono aree specifiche lungo la costa dove vengono forniti servizi e comfort aggiuntivi per i bagnanti. In primis, gli ombrelloni e i lettini sono messi a disposizione per consentire ai visitatori di riposare all'ombra e prendere il sole in modo confortevole. Spesso vengono fornite anche cabine o spogliatoi dove le persone possono cambiarsi e conservare i propri effetti privati in modo sicuro. Anche le docce sono solitamente disponibili per risciacquare il sale e la sabbia dopo un bagno in mare. Ovviamente bagni puliti e ben mantenuti sono essenziali per il comfort dei villeggianti (ma - sfortunatamente, non è sempre così).

Molti lidi attrezzati includono bar e ristoranti dove è possibile acquistare cibo e bevande senza dover lasciare la spiaggia, mentre altri offrono addirittura servizi per praticare sport acquatici come il surf, il kayak, lo snorkeling e altri. In alcune località balneari, vengono organizzate attività di intrattenimento come giochi sulla spiaggia, lezioni di ballo o spettacoli serali. Qualche lido rende possibile persino noleggiare attrezzature come quelle per lo snorkeling, il paddle board e altro ancora. In genere, c'è sempre lungo la spiaggia organizzata la presenza di bagnini o salvataggi che sono importanti per garantire la sicurezza dei visitatori in acqua.

Alcuni lidi attrezzati offrono anche connessione Wi-Fi gratuita per i visitatori che rimangono connessi. Essi possono essere gestiti da enti pubblici, aziende private o associazioni locali e sono spesso disponibili a pagamento o tramite un abbonamento stagionale (talvolta particolarmente costoso). Sono comunque ideali per chi cerca comfort e comodità durante una giornata al mare. Eppure, alcuni di essi hanno rigide regole...

Spiaggia, il cartello al lido parla chiaro: ecco la regola su cosa non portare mai sotto l'ombrellone

Essendo il lido una spiaggia attrezzata e che prevede tutti i servizi sopraelencati, è ovvio che vi siano delle regole da rispettare. Alcune sono molto banali e alla base del vivere civile. Ne spuntano tuttavia altre - in certi posti, davvero bizzarre. Ad esempio, grazie al profilo Instagram @antoscaf.1, è sbucato un cartello esilarante che racconta di una norma in una certa spiaggia davvero bizzarra. Ecco le parole dell'affissione.

"Accettazione ombrelloni: si prega la gentile clientela di non portare sotto ombrelloni e gazebi alimenti in teglie/vassoi, cannelloni, parmigiana, arrosto, tric trac e bombe a mano. Firmato: l'organizzazione", questa la frase che sicuramente fa storcere il naso a molte buone forchette abituate a portare di tutto e di più in spiaggia, ma che risulta comunque molto comica a prima lettura. D'altro canto capita che purtroppo le persone incivili gettino i vassoi un po' dove capita rendendo sporco il lido e difficile il lavoro per chi deve sistemare e pulire ogni sera ombrellone e lettini.

