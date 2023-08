Non salta nemmeno un giorno di lavoro per 27 anni e riceve un 'premio' che gli cambia la vita

Un uomo, dipendente di Burger King, non ha mai saltato un giorno di lavoro in 27 anni. Per premiarlo della sua lealtà, la catena di fast food gli ha regalato un sacchetto di oggetti con marchio BK. Sua figlia, subito dopo, ha avviato una raccolta fonti e la cifra raggiunta gli ha permesso di lasciare il lavoro.

La realtà ripaga sempre? In molti casi, sì. Kevin Ford, 53enne, è stato assunto 27 anni fa da Burger King. Come capita a molte persone che lavorano per le catene di fast food, ha svolto diversi lavori. Nello specifico, lui è operativo nell'aeroporto di Las Vegas, dove svolge le mansioni di cassiere e di cuoco. Nel 2022, l'uomo ha festeggiato 27 anni di lavoro presso la stessa catena.

A renderlo diverso da tanti colleghi che hanno svolto gli stessi anni di servizio, è che non ha mai saltato un solo giorno di lavoro. Nessun problema improvviso, nessuna malattia, nessuna indisposizione: quando era di turno, Kevin Ford si è sempre presentato al lavoro. Per premiarlo, Burger King gli ha fatto un regalo controverso: un sacchetto con una busta di Reese's (snack dolci al cioccolato), una tazza di Starbucks, due penne biro e un biglietto per il cinema. Un regalo indimenticabile, vero?

27 anni di lavoro e il 'premio' che gli svolta la vita

L'uomo si è detto "grato" per quel regalo, ma anche di aver avuto l'impressione che fossero "oggetti a caso che non servivano" ai suoi superiori. "Sono tempi difficili e io ho un lavoro stabile, per cui ringrazio sempre. In passato ho avuto serie difficoltà economiche, quindi non mi lamento. Tuttavia credo che la mia compagnia abbia un po' trascurato i rapporti con i propri dipendenti". La sua intervista è diventata virale e sua figlia ha deciso di intervenire in prima persona. La ragazza ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe con l'obiettivo ambizioso di raccogliere 300.000 dollari. Dal momento che la cifra è stata raggiunta in fretta, ha alzato l'asticella, passando a 450.000. Oggi, 10 agosto, mancano poche migliaia di dollari per raggiungerlo:

Nel testo della raccolta fondi, la ragazza spiega che se suo padre lasciasse il lavoro, non riceverebbe la pensione. Per questo, sta provando a raccogliere i soldi necessari per permettergli di trascorrere gli anni a venire in assoluta tranquillità. Diciamola tutta: se riuscisse nell'intento di raccogliere 450.000 dollari a 55 anni, la sua vita cambierebbe. Essendo una persona abituata al lavoro e al sacrificio, siamo certi che gestirà con parsimonia il tesoretto che sua figlia ha raccolto. Mancano poco più di 40.000 dollari per raggiungere l'obiettivo: appena riceverà i soldi da GoFundMe, molto probabilmente l'uomo lascerà il lavoro e si godrà un po' di meritato riposo, dopo 27 anni in cui è stato (letteralmente) sempre presente.

