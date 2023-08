Distributore automatico, vicino all'erogatore appare un avviso con un evidente errore grammaticale: "Cioccolata..."

Su un distributore automatico appare un cartello con una scritta che avvisa di qualcosa inerente alla cioccolata: peccato che l'errore lessicale sia piuttosto importante (e comico)

Un distributore automatico è una macchina progettata per vendere prodotti o servizi senza l'intervento di un operatore umano. Questi dispositivi sono ampiamente utilizzati in tutto il mondo e offrono una vasta gamma di prodotti, dalla bevande e snack agli articoli di vendita al dettaglio, biglietti per eventi e servizi come prelievi di contanti. Tali macchine sono dotate di pulsanti o schermi touch che consentono agli utenti di selezionare la merce o ciò che si desidera in termini economici (come quelli della posta e della banca). I distributori automatici accettano spesso monete e possono anche essere dotati di lettori di carte di credito, carte di debito o altri metodi di pagamento elettronico.

Gli operatori che riempiono queste macchine devono regolarmente rifornirle con prodotti freschi e nuovi. Alcuni distributori automatici sono in grado di monitorare il livello di inventario e inviare notifiche agli operatori quando è necessario un riassortimento. Quelli più tecnologici sono anche dotati di funzioni di raffreddamento o riscaldamento per mantenere i prodotti come bevande o cibi caldi o freddi. C'è da sottolineare anche che tali strumentazioni sono progettate con misure di sicurezza per prevenire furti e vandalismo. Come? Con serrature, telecamere di sorveglianza e sensori di movimento.

Alcuni distributori sono dotati di schermi che forniscono informazioni sui prodotti, suggerimenti di utilizzo o promozioni. Il bello di servirsi presso di essi è la vasta gamma di merci che si trovano all'interno, tra cui bevande analcoliche, snack, cibo caldo, articoli di vendita al dettaglio, giocattoli, articoli per la cura personale e altro ancora, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In genere un distributore automatico si trova sempre in luoghi pubblici come stazioni ferroviarie, aeroporti, uffici, scuole, centri commerciali e altri luoghi ad alto traffico. Stavolta, ci si soffermerà su un distributore in particolare...

Distributore automatico, ecco cosa succede alla cioccolata al suo interno: "È..."

I distributori automatici sono diventati una parte integrante della vita moderna, fornendo comodità e accesso a una vasta gamma di prodotti e servizi in molteplici contesti. Il problema sorge nel momento in cui, proprio il cibo o la bevanda che si desidera non è disponibile. Soprattutto tale difficoltà si ha nell'istante in cui si tratta di una bibita calda come caffè, tè, cioccolata e qualsiasi cosa che non sia immediatamente visibile. Ebbene, in questi casi, comunque, è buon uso per chi gestisce l'erogatore scrivere che il prodotto non c'è.

Così ha fatto questa persona - segnalata dalla pagina Instagram @cartellidivertenti. Solo che invece di scrivere che la cioccolata fosse esaurita, ha utilizzato un altro aggettivo, facendo un esilarante errore lessicale. "Cioccolata esausta", queste le parole stenografate che suscitano il riso a sola lettura, come se la bevanda avesse dei sentimenti e fosse stanca di questa vita.

LEGGI ANCHE: Non salta nemmeno un giorno di lavoro per 27 anni e riceve un 'premio' che gli cambia la vita