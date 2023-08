Toscana, il cartello all'ingresso del giardino pubblico a Piombino ha una regola assurda (e comica): "Alle signore è vietato..."

Toscana, a Piombino salta fuori all'ingresso di una villa un cartello che presenta una regola a dir poco assurda (ma divertente): ecco cosa vieta di fare alle signore

Piombino è una cittadina situata nella Toscana, in Italia, ed è famosa per il suo porto e per essere il punto di partenza per raggiungere l'isola d'Elba. Nonostante ciò, ha anche altre attrazioni ad esempio, Piazza Bovio che è il cuore della città e offre una vista panoramica sul mare. Qui si trova anche il castello, un'antica fortezza medievale che ospita il Museo Archeologico del Territorio di Populonia, dove sono esposti reperti archeologici legati alla zona. Lungo la costa poi c'è un bel lungomare, ideale per una passeggiata rilassante, con vista sull'acqua cristallina e sull'orizzonte.

Il centro storico di Piombino è caratterizzato da stradine pittoresche, edifici storici e piazze affascinanti. È piacevole perdersi tra le vie e scoprire angoli suggestivi. Non mancano in questa città della Toscana anche chiese molto belle come quella di San Giovanni, risalente al XII secolo: è uno dei principali edifici religiosi del posto. All'interno, si trovano interessanti elementi architettonici e opere d'arte. Nei pressi della località in questione vi è anche il Parco Archeominerario di San Silvestro che offre un'esperienza immersiva nell'area mineraria storica, con miniere, gallerie sotterranee, un museo e una visita guidata.

Un'attrazione ideale per le famiglie è invece l'acquario di Piombino che regala l'opportunità di esplorare la vita marina e di conoscere le specie locali. Le spiagge (tra cui Calamoresca, Baratti e il Parco della Sterpaia), il Museo del Mare e della Navigazione Antica (che comprende modelli di imbarcazioni antiche, strumenti di navigazione e altro ancora) e la vicinanza con l'Isola d'Elba (per raggiungerla basta prendere un traghetto) e con il Golfo di Baratti (acque cristalline e area di interesse archeologico) fanno della città della Toscana una meta molto ambita. Inoltre a ben guardarsi intorno possono spuntare strani cartelli...

Toscana, a Piombino c'è un cartello comico: "In questo giardino, alle donne è vietato..."

Le attrazioni sopracitate danno un'idea della varietà di esperienze che Piombino e i suoi dintorni possono offrire, da panorami mozzafiato a storia e cultura interessanti. Tuttavia, anche solo passeggiare per la città può portare a momenti in grado di catturare l'attenzione e di generare un sorriso. È il caso di quello che è accaduto qualche ora fa a chiunque abbia fotografato un cartello, segnalato dalla pagina Instagram del comico, showman, attore, personaggio televisivo e radiofonico Cristiano Militello (@cristiano.militello).

In un cartello posto davanti a dei giardini pubblici di Piombino in Toscana è apparso un cartello che recita diversi divieti. Nella zona non si può giocare a pallone, andare in bicicletta, dare cibo ai piccioni e condurre i cani dove sono presenti i giochi per bambini. Il divieto che fa sorridere più di tutti, tuttavia, colpisce maggiormente le donne: "Vietato entrare nell'area giochi coi tacchi a spillo". Probabilmente questo tipo di scarpe danneggia l'erba della villa, ma letto così l'avviso fa molto ridere.

