"Non ho mai ricevuto una richiesta così assurda in tanti anni di lavoro", lo sfogo del bartender

Un barista ha conquistato il popolo di TikTok, parlando dell'assurda richiesta di un tavolo da 12. In particolar modo, c'entra uno dei drink più odiati dai bartender: l'Espresso Martini. A suo avviso, non era mai successo qualcosa di simile in tanti anni di lavoro dietro il bancone.

Quello del bartender è un lavoro che regala gioie e dolori. Molti di loro ricevono uno stipendio alto e, talvolta, mance generosissime. In generale, le persone creative amano sbizzarrirsi e creare nuovi cocktail per i clienti più affezionati. Bere un cocktail preparato a regola d'arte è uno dei piaceri della vita e per chi lo ha creato è sempre bello ricevere i complimenti. Ovviamente, come in tutti i lavori esistenti, non mancano i lati negativi.

Un bartender lavora mentre gli altri si divertono. Al bar o in discoteca, è sempre così: è lui a fornire la benzina per il motore del divertimento degli amanti dell'alcool. Proprio perché sono gli eroi del popolo della notte, inevitabilmente hanno ritmi di vita diversi rispetto alla massa: molti bartender vanno a dormire quando gli altri si svegliano e la loro vita sociale potrebbe risentirne. Tuttavia è un mestiere che si sceglie consapevolmente e quasi nessuno lo fa perché non ha altra scelta. Inoltre, dettaglio non trascurabile, è al 100% un mestiere a contatto con il pubblico e, si sa, le persone sanno essere fastidiosamente pretenziose quando vogliono.

Il bartender e i 12 Espresso Martini

Il tiktoker Timothy Skylar si guadagna da vivere facendo il bartender. A suo avviso, l'Espresso Martini è uno dei drink peggiori da realizzare, perché c'è bisogno di un lavoro molto complesso e di preparare appositamente del caffè. "Ieri sera un tavolo di 12 persone si è seduto e una di loro ha ordinato un Espresso Martini. Dopo averlo finito, ha detto ai suoi amici che era buonissimo e che dovrebbero provarlo anche loro". Una di loro ha chiesto al bartender: "Potrei dividerlo?". L'uomo, senza ragionare, ha risposto di sì, ma se ne è pentito l'istante successivo. Lì, infatti, gli avventori si sono letteralmente scatenati e gli hanno rovinato la serata lavorativa.

"Una me l'ha chiesto con caffè decaffeinato, uno senza lattosio da dividere a metà, due normali ma da dividere in cinque, un altro da dividere in due ma con doppio caffè, un altro ancora con sciroppo ma senza latte e l'ultimo sia con sciroppo che latte". Una richiesta che manderebbe in tilt anche il più esperto dei bartender. È finita qui? Ovviamente no: "Non avevo i bicchieri adatti per dividerlo in cinque, per cui ho usato mezze porzioni, dando ad alcuni più drink di quello che avevano chiesto, senza farglielo pagare in più. È la richiesta più assurda che abbia mai ricevuto: dividere un Espresso Martini in cinque???". Un cliente ha risposto che "non era convinto che fosse decaffeinato", un'altra si è lamentata che sentiva il sapore del latte nel suo drink, quando in realtà non ce n'era. Una serata da incubo, che si è conclusa nel peggiore dei modi: il tavolo gli ha dato il 3% di mancia, il minimo obbligatorio negli Stati Uniti.

Per chi volesse guardare il video integrale dello sfogo del bartender, in inglese e della durata di tre minuti:

@_tvb11 so basically we’re 86 espresso martinis whenever i work bartending karen espressomartini ♬ Destination Calabria (Remix) - AJIMUSTANG

LEGGI ANCHE: Il miglior barman d'Italia è meridionale: i cocktail più buoni si preparano al Sud