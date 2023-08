Lazio, altro che afa di Roma! Influencer testimonia: "Vicino Rieti c'è un luogo ideale per rinfrescarsi dal caldo"

Lazio, per allontanarsi dall'afa di Roma un TikToker testimonia che bisogna recarsi in un posto immerso nella natura vicino Rieti: ecco qual è

Il Lazio è una regione dell'Italia centrale, con la città di Roma, ricca di storia, cultura e attrazioni di ogni tipo. A parte la capitale italiana (una località piena di monumenti e luoghi storici, tra cui il Colosseo, il Foro Romano, il Pantheon, la Fontana di Trevi, la Città del Vaticano con la Basilica di San Pietro e i Musei Vaticani, nonché numerose piazze e chiese spettacolari), c'è anche altro da fare nella regione, soprattutto se si vuole sfuggire all'insostenibile afa estiva. Ad esempio a Tivoli ci sono Villa d'Este (palazzo rinascimentale famoso per i suoi meravigliosi giardini terrazzati e sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO) e Villa Adriana (costruita dall'imperatore romano Adriano ed esempio perfetto di architettura e design romano).

Castel Gandolfo è un pittoresco paese ospita la residenza estiva del Papa e offre viste panoramiche sul Lago Albano, mentre Cerveteri e Tarquinia sono due città con antiche necropoli etrusche, tombe affrescate e manufatti (rappresentano, pertanto, un pezzo importante della storia dell'antica civiltà etrusca). Bomarzo con il suo Parco dei Mostri è un'altra attrazione che vale la pena esplorare: questo straordinario giardino è noto per le sue sculture di pietra e creature bizzarre. È un luogo unico nel suo genere. Ancora più speciale forse è Nemi, affascinante paese è situato sulle rive dell'omonimo lago e famoso per le sue fragole e per la mitologia legata al tempio di Diana.

Il Castelli Romani (con le loro belle vedute panoramiche, città medievali, vigneti e ristoranti tipici), le spiagge come Gaeta, Sabaudia e la Riviera di Ulisse, Palazzo Farnese a Caprarola (noto per la sua architettura e i suoi giardini), Anzio e Nettuno (città costiere celebri per il ruolo storico durante la Seconda Guerra Mondiale), concludono le principali attrazioni del Lazio. Eppure, c'è molto anche per gli amanti del fresco e della natura.

Lazio, l'attrazione perfetta per chi cerca il fresco la racconta un TikToker: "Una bellezza nascosta a un'ora da Roma"

Quelle sopracitate sono solo alcune delle numerose attrazioni che il Lazio ha da offrire. La regione è ricca di storia, arte, natura e cultura, così dà ai visitatori una varietà di esperienze da scoprire. In particolare, il TikToker Lorenzo Maddalena (@lorenzomaddalena_ sul social cinese) parla di un interessantissimo luogo da scoprire, non troppo lontano da Roma, ma che permette di sfuggire al suo caldo. Ecco le parole del content creator.

"Conoscete questa bellezza nascosta? Si trova ad un'ora da Roma, in provincia di Rieti. Qui, attraverso un semplice percorso di circa 15 minuti, raggiungerete la prima piscina naturale con le sue acque limpide e la cascata. Proseguendo il sentiero poco più su, ne troverete delle altre, sempre immerse nella natura. Le Pozze del Diavolo sono il luogo ideale per rinfrescarsi dal caldo". E voi? Ci andrete dopo questo video?

