Campania, "Vicino Amalfi e Ravello c'è il borgo più piccolo d'Italia che sembra un quadro": parola di TikToker

Campania, non lontano da Amalfi e Ravello c'è il comune più piccolo d'Italia che - a detta di un TikToker, è un vero e proprio quadro

Amalfi e Ravello sono due incantevoli città situate lungo la Costiera Amalfitana in Campania. Esse famose per la loro bellezza paesaggistica, l'architettura storica e le viste panoramiche mozzafiato. In particolare, nella prima è possibile visitare la Cattedrale di Sant'Andrea, maestosa e risalente al IX secolo: essa presenta una facciata imponente e un interno magnificamente decorato. È uno dei punti focali del centro storico della località fortemente turistica. Situato accanto al duomo, c'è invece il Chiostro del Paradiso, un'oasi di tranquillità con colonne di marmo, archi e affreschi.

L'Arsenale della Repubblica è un edificio storico che una volta era un cantiere navale della Repubblica di Amalfi, mentre ora ospita mostre che raccontano la storia marittima della città. Il Museo della Carta e le spiagge (che offrono la possibilità di rilassarsi al sole e godersi il mare cristallino, come la Spiaggia Grande) concludono le attrazioni del posto.

Per quanto concerne Ravello, occorre quasi 'necessariamente' fare un giro a Villa Rufolo. Questo affascinante complesso di villa e giardini è famoso per le sue viste panoramiche e per aver ispirato Richard Wagner nella composizione della sua opera "Parsifal". Gli spettacolari giardini terrazzati sono un punto culminante. Celebre è anche Villa Cimbrone con giardini suggestivi e affacci panoramici sulla costa. Il famoso "Terrazzo dell'Infinito" offre una vista spettacolare sulla costa e sul mare. La Chiesa di San Giovanni del Toro, l'Auditorium Oscar Niemeyer (che ospita eventi culturali) e Piazza Duomo, il cuore del borgo, concludono le attrazioni da vedere qui. Ma oltre ad esse cosa c'è in Costiera?

Campania, in Costiera non solo Amalfi e Ravello! "Questo posto sembra il set di un film da Oscar": la testimonianza di un TikToker

Esplorare Amalfi e Ravello permette di immergersi in un'atmosfera affascinante e di godere di panorami mozzafiato mentre si scopre la storia e la cultura della Campania e della Costiera Amalfitana, unica nel suo genere. Tra l'una e l'altra, poi, potrete imbattervi in uno spettacolo della natura, raccontato dal TikToker @emidioscala, all'interno di uno dei suoi ultimi video: il borgo di Atrani.

"Oggi vi porto nel comune più piccolo d'Italia. 0.12 chilometri quadrati di bellezza. Atrani è una perla, sembra veramente un quadro dipinto da un pittore eccezionale. Guardate, appena si arriva si ha la sensazione di uscire dal set di un film da Oscar. La piccola piazzetta al centro del paese, questa veduta aerea che è eccezionale, la scalinata della Chiesa di San Salvatore de' Birecto, una grande granita al limone, le scalinate che ci portano direttamente sulla collegiata di Santa Maria Maddalena. Uno spettacolo. E da qua sopra il mare di Castiglione. Mamma mia, ma cos'è è questo spettacolo?", racconta l'influencer estasiato.

"Atrani è un piccolo paese, ma ha in sé tanta bellezza che veramente può fare invidia al mondo intero. E poi un bagno qui, ma che cos'è? Un borgo eccezionale, un bagno eccezionale. È una vista dall'alto veramente sensazionale, è meraviglioso questo paese. Dovete visitarlo. È la fine del mondo!", conclude invitando tutti a vedere la splendida zona.

