Spagna, sulla cassetta postale compare un bigliettino di scuse: "Perdonateci per quei rumori, eravamo..."

A volte, capita che ci si lasci travolgere dalla passione. Una coppia ha lasciato un bigliettino di scuse, incollato alla cassetta postale, per i vicini del quarto piano, che potrebbero averli sentiti la sera precedente.

Agosto è tempo di vacanze e in Europa il traffico aereo è intenso come non mai. Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, le tre nazioni europee più visitate dai turisti sono Francia, Spagna e Italia. La Francia ha tanto da offrire, oltre all'iconicità di Parigi: mare e montagna, ma anche percorsi enogastronomici per gli amanti del vino e del formaggio. La Spagna punta quasi tutto sulle località balneari e sul divertimento, oltre ai prezzi leggermente più bassi rispetto alle medie italiane e francesi.

Un po' come in Italia, anche in Spagna c'è stato un vero e proprio boom delle case vacanza, dei bed and breakfast e in generale degli affitti brevi. La crisi abitativa che ha colpito le grandi città italiane non ha risparmiato centri come Barcellona, Valencia e Siviglia. Sempre meno case vengono affittate per 12 mesi l'anno e i proprietari di immobili sfruttano l'enorme richiesta di alloggi per guadagnare grazie agli affitti brevi. Spesso e volentieri, il turista dorme in un immobile che un tempo era un 'normale' appartamento e, dunque, confinante con altre case.

Spagna, il bigliettino di scuse per "quei rumori"

Ecco perché in molti palazzi capita che i residenti sentano chiaramente i rumori provenienti dalle abitazioni occupate dai turisti. In vacanza siamo tutti più disinvolti e la consapevolezza che probabilmente non torneremo mai più in quell'esatto luogo ci rende ancora più spensierati. Una coppia, a quanto pare, ha sfruttato il terrazzo esterno per concedersi un po' di divertimento carnale, senza preoccuparsi troppo dei rumori. I due, però, sono stati abbastanza cortesi da scusarsi con i vicini del quarto piano a viaggio finito. Ecco il bigliettino, incollato alla cassetta postale, comparso in uno stabile in Spagna che comprende anche una casa vacanze.

"Famiglia del quarto piano esterno, ci scusi per il fastidio che abbiamo arrecato nella terrazza. Abbiamo solo fatto l'amore. Ce ne siamo andati al nostro paese. Grazie". Un messaggio chiaro, diretto e conciso. Forse anche evitabile, nel senso che avrebbero potuto tranquillamente non scusarsi, come fa la maggior parte delle persone che provoca fastidio ai vicini in una casa vacanza. Ma tant'è. Chissà cos'avranno pensato i vicini del quarto piano? Li avranno sentiti - in primis? Se sì, li avranno maledetti per non essere riusciti a contenersi? Oppure avranno pensato che, soprattutto in vacanza, è normale concedersi qualche momento di piacere in terrazza?

