Isola del Giglio, davanti alla sede della Ricciola Cup compare un cartello perfetto contro gli impiccioni: "Chi entra, affronterà..."

Isola del Giglio, la Ricciola Cup ha una sede 'super segreta': chiunque risulti 'indesiderato' sarà accolto da due particolari individui...

L'Isola del Giglio è una splendida isola situata nel Mar Tirreno, al largo delle coste della Toscana. Con le sue spiagge incantevoli, i panorami mozzafiato e l'atmosfera tranquilla, è una meta perfetta per chi cerca relax e bellezze naturali. La zona offre diverse spiagge affascinanti con acque cristalline. Alcune di quelle più popolari includono Campese, Cannelle, Caldane e Arenella. Ognuna ha il suo charme unico e regala opportunità per nuotare e rilassarsi. Il posto è accessibile via traghetto da Porto Santo Stefano sulla terraferma. Molte persone amano anche esplorare il luogo in barca a vela per apprezzare le viste panoramiche dalla costa.

Il Castello del Giglio, situato nella città principale dell'isola, è una fortezza medievale che offre una vista panoramica sulla città e sul mare. È un luogo affascinante da esplorare e ospita anche eventi culturali. Il centro storico, poi, è caratterizzato da stradine acciottolate, case colorate e un'atmosfera autentica. È piacevole passeggiare tra le vie e scoprire le botteghe artigiane. L'isola dà anche diverse opportunità per escursioni e trekking attraverso sentieri panoramici che conducono a punti e baie nascoste. Molte persone noleggiano biciclette o scooter per esplorare il posto in modo indipendente. È un modo ideale per raggiungere spiagge remote e luoghi di interesse.

L'Isola del Giglio è un posto perfetto per rilassarsi, leggere un libro sulla spiaggia e godersi la cucina locale. Insomma i piatti di pesce fresco sono una vera e propria specialità dell'isola. Oltre a ciò, la zona ospita vari eventi durante l'anno, tra cui la Ricciola Cup. L'avete mai sentita nominare?

Isola del Giglio, il cartello davanti alla sede della Ricciola Cup è 'minacciosissimo': "Se entrate, vi imbatterete in..."

La Ricciola Cup, è una longeva gara di pesca a traina con esca per forza di cose viva. Da anni, precisamente dal 1985, si svolge presso la meravigliosa ed incantata Isola del Giglio. Ovviamente, per essere organizzata ha bisogno di una vera e propria sede all'interno della quale vengono definiti tutti i dettagli, edizione dopo edizione. Proprio all'ingresso di tale luogo è apparso un cartello 'minaccioso', ma in fin dei conti molto esilarante. Ecco cosa potrebbe accadere agli impiccioni.

La segnalazione è dell'utente Instagram @giamerizzi che ha fotografato un cartello con su scritto: "Questa sede è protetta da Lana - ndr. c'è il disegno di un cane - e da Dio. Chi entrasse non autorizzato incontrerebbe prima una, poi l'altro". Fa davvero sorridere il biglietto posto così, in maniera ironica - come se il cane fosse davvero addestrato a mandare all'altro mondo chiunque non possa entrare nello spazio, ma è anche giusto preservare i segreti del luogo.

