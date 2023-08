Spagna, inquilino fa baccano di notte e condomino chiama i vigili: il giorno dopo spunta un biglietto di scuse surreale

Spagna, all'interno di un palazzo un inquilino produce del baccano notturno. Un condomino si vede costretti a chiamare i vigili, ma il giorno dopo trova un cartello sorprendente

La Spagna è un paese con una cultura ricca e vibrante, e in molte delle sue città e destinazioni turistiche, ci sono luoghi animati, come piazze, mercati, bar e ristoranti, dove le persone si riuniscono e possono esserci molti suoni e attività. Tuttavia, ci sono anche aree più tranquille e serene dove ci si può godere momenti di calma. Le strade iberiche, soprattutto nelle ore serali, tendono ad essere piuttosto piene di schiamazzi, con il passaggio di individui, il rumore di chiacchiere e risate, e, soprattutto in occasioni speciali o festività, si potrebbe generare del chiasso facilmente.

In generale, la nazione è conosciuta per la sua cultura vivace e socievole, grazie alla quale le persone spesso si godono la compagnia degli amici e delle famiglie in luoghi pubblici. Pertanto, è possibile incontrare un po' di rumore e vivacità in alcune aree, ma ciò fa parte del suo fascino e della sua anima. Il problema si verifica nel momento in cui il chiasso non si genera solo in strada, ma arriva fino a casa propria, com'è successo nel caso che raccontiamo oggi.

Spagna: in un condominio compare un biglietto di scuse di un inquilino rumoroso, ma qualcosa non torna

È comune che d'estate, soprattutto nelle zone turistiche o nelle città con una vivace vita notturna come quelle in Spagna, ci sia più rumore la sera. Durante i mesi della calda stagione, molte persone si godono il clima mite e le serate lunghe trascorrendo del tempo all'aperto, a volte nei ristoranti, bar e locali, altre volte semplicemente sul proprio terrazzo. Questo tipo di atmosfera può essere molto piacevole e coinvolgente per coloro che amano l'energia e l'effervescenza dell'estate. Tuttavia, per coloro che cercano tranquillità e silenzio, non si può dire lo stesso.

Così due inquilini di un appartamento in Spagna hanno finito per essere protagonisti di un 'dissing' sulla questione. La sera prima uno dei due ha fatto parecchio baccano, così l'altro ha chiamato i vigili. Il risultato? Il giorno seguente lo 'schiamazzatore' ha scritto un messaggio per il condominio intero. "Il vicino che ha chiamato i vigili urbani ieri alle 11:00 di notte per lamentarsi del rumore dovrebbe sapere che festeggiavamo un compleanno, che era sabato e che siamo ad agosto. Siamo profondamente dispiaciuti per il disagio causato e ti invitiamo a venire la prossima volta, così bevi una birra con noi in terrazza. Un saluto dai ragazzi dell'atrio 1", recita il biglietto.

Il cartello lasciato è surreale per svariate ragioni, ma principalmente perché il disturbatore pensa di avere ragione. Un compleanno non è una buona ragione per urlare e strepitare di notte, così come non lo è il fatto che fosse un sabato sera (c'è gente che lavora di domenica, e sì, anche ad agosto!).

