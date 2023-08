Repubblica Ceca, vicino Praga c'è un pub dall'insegna blasfema: dire il nome è quasi un'imprecazione!

Repubblica Ceca, in provincia di Praga c'è un locale che ha un'insegna a dir poco 'particolare': pronunciare il nome dell'esercizio equivale quasi a dire qualcosa di blasfemo

La Repubblica Ceca offre una deliziosa cucina locale, che è particolarmente apprezzata per i suoi piatti sostanziosi e saporiti. Ad esempio ci sono i Knedlíky, panini o gnocchi di pasta serviti come accompagnamento a molti piatti. Possono essere dolci o salati e hanno spesso salsa o sugo sopra. Uno dei cibi tipici nella nazione è poi il Vepro-knedlo-zelo, ovvero maiale arrosto servito con knedlíky e crauti, cavoli fermentati tipici dell'est. Ovviamente, come in tutti i Paesi del mondo non manca mai qualcosa a base di patate. In questo caso ci sono la Bramborák, frittelle servite spesso con salsa d'aglio o ketchup.

Lo Svícková (manzo arrosto in una salsa cremosa con verdure), lo Smazený sýr (formaggio impanato e fritto) eil Gulás (zuppa di carne speziata e ricca costituiscono i secondi più apprezzati in Repubblica Ceca. Per i dolci bisogna invece menzionare il Trdelník (che consiste in un rotolo di pasta lievitata avvolta attorno a un cilindro, cotto sulla brace e spolverato con zucchero e cannella) e le Palacinky (crepes servite con varie farciture, come marmellata, cioccolato o noci). Anche se non sono cibi, non si può visitare Praga senza assaggiare la birra Pilsner Urquell, rinomata e apprezzata in tutto il mondo, e il Becherovka, un amaro tipico a base di erbe e spezie. Ma dove mangiare tutto ciò?

Repubblica Ceca, l'insegna di un locale nei pressi di Praga è un po' 'troppo': ecco cosa recita

Ebbene, la Repubblica Ceca offre tantissimi ristoranti e pub dove poter mangiare prodotti più o meno tipici. Ce n'è uno, non lontano da Praga - la capitale della nazione e una delle città maggiormente visitate, che ha davvero un nome bizzarro, almeno stando a quanto riportato dall'insegna segnalata dalla pagina Instagram @insegnedime**a. Ma cosa recita questo 'capolavoro di arte contemporanea'? Se siete molto religiosi, sappiate che potreste compiere una blasfemia nel leggere il nome del locale, pertanto vi invitiamo a non continuare...

"Cheesus Crust" è questo il nome. Ora, per quanto si giochi con l'assonanza tra 'Ges' (di Gesù) e Cheese (formaggio) e crust (crosta) e Christ (Cristo), il risultato non è sicuramente dei migliori. Eppure, immaginiamo che sia voluto per una strategia di marketing che ancora non comprendiamo del tutto. Infatti, accanto alle due parole-imprecazione appare anche l'immagine di un uomo con la barba che sembra essere in tutto e per tutto simile alle rappresentazioni che vengono fatte di Gesù da che mondo è mondo. E voi? Andreste mai a mangiare in un posto del genere o vi sentireste leggermente a disagio nel farlo?

LEGGI ANCHE: Spagna, inquilino fa baccano di notte e condomino chiama i vigili: il giorno dopo spunta un biglietto di scuse surreale