Bologna, davanti alla focacceria romana compare una scritta comica contro i ladri di cibo: "Perdona sempre il tuo nemico, ma..."

Bologna, esiste una focacceria romana in città che regala non solo un'ottima cucina, ma anche cartelli comici come quello che prendiamo in esame oggi: ecco cosa recita

Bologna è famosa per la sua ricca tradizione culinaria e offre una vasta selezione di cibi tipici deliziosi. Un esempio? Le tagliatelle al ragù. Questo tipo di pasta fatto in casa con la classica salsa ragù è uno dei piatti più celebri della cucina emiliano-romagnola. Ma se questo non bastasse, ci sono anche le lasagne: uno strato di pasta, carne di manzo ragù, besciamella e formaggio fuso che formano un piatto sfizioso e ricco. Sempre restando nell'ambito dei primi piatti è impossibile non citare i tortellini in brodo: piccoli ravioli ripieni di carne serviti in un brodo di carne saporito, un comfort food tradizionale.

Un salume italiano tipico di Bologna, molte volte servito come antipasto o all'interno di panini è la mortadella. Spesso la si accompagna con le crescentine (o tigelle), dei panini rotondi cotti su una piastra. In effetti, nel capoluogo dell'Emilia-Romagna salumi e formaggi non mancano mai (basti anche solo pensare al prosciutto di Parma). Anche le zuppe (come quella di ceci) o i bolliti (carni cotte in un brodo saporito e solitamente servite con salsa verde e mostarda) costituiscono una certezza del territorio in termini di bontà culinaria.

Per i secondi, oltre agli affettati, molto apprezzato da queste parti è il pollo alla cacciatora, un piatto a base di pollo cotto in un saporito sugo di pomodoro con cipolle, olive, e vino bianco. Nonostante la cucina bolognese sia tanto saporita, pare che qualcuno preferisca quella romana...

Bologna, davanti al fast-food romano spunta una scritta esilarante: severa, ma giusta

In Italia, da nord a sud si mangia bene davvero ovunque. Non è una frase fatta, ma pura e semplice realtà. Certo, i gusti poi sono soggettivi ed è qui che sopraggiunge il dibattito. C'è chi ama di più la cucina bolognese e chi invece apprezza quella della Capitale, ad esempio. Così devono averla pensata i gestori di una focacceria che hanno scelto proprio il capoluogo emiliano-romagnolo per aprire la loro attività.

Per l'appunto davanti al fast-food romano è apparsa una lavagnetta, di quelle solitamente utilizzate per invogliare i clienti ad entrare nel proprio locale. Sopra però non ci sono scritti menù e prezzi, bensì una frase davvero esilarante. "Perdona sempre il tuo nemico, ma mai chi ti ha fot***o pizza e porchetta. Maialetto docet", queste le parole che si possono leggere andando appunto da Maialetto. La segnalazione del cartello divertente e anche sincero (insomma, con il cibo non si scherza!) viene dalla pagina Instagram @scrittesuimuridelmondo. Non vi è venuta voglia di assaggiare una bella pizza con la porchetta?

LEGGI ANCHE: Lombardia, il cartello in provincia di Pavia è in una posizione insolita (e divertente): il nome della strada dice tutto