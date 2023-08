Lombardia, il cartello in provincia di Pavia è in una posizione insolita (e divertente): il nome della strada dice tutto

Lombardia, in strada appare un cartello posizionato in maniera molto differente da come dovrebbe stare: l'opera d'arte vicino Pavia è geniale (per il nome della via)

La Lombardia è una regione situata nel nord Italia ed è ricca di attrazioni turistiche. Ad esempio c'è il Duomo di Milano, uno dei principali simboli della città e dell'Italia intera. La sua imponente architettura gotica e la vista panoramica dalla terrazza sono imperdibili. Sempre nel capoluogo c'è il Teatro alla Scala, celebre teatro d'opera rinomato per la sua acustica perfetta e per aver ospitato alcuni dei più grandi artisti e compositori della storia della musica. Spostandoci un po', invece, troviamo due laghi: quello di Como (circondato da montagne e celebre per le sue pittoresche cittadine, ville storiche e giardini all'italiana) e quello di Garda (il più grande lago d'Italia con paesaggi mozzafiato, spiagge, sport acquatici e incantevoli borghi sulle sue rive).

Altre città che vale la pena vedere in Lombardia sono Bergamo (con una parte storica "Città Alta" affacciata sopra quella moderna, dove si trovano la Piazza Vecchia, la Rocca di Bergamo e molte chiese antiche), Mantova (conosciuta per il suo centro storico ben conservato e per essere stata la residenza della famiglia Gonzaga, una potente dinastia rinascimentale), Cremona (nota per la sua tradizione liutaia, con alcune delle migliori botteghe di liuteria al mondo), Sirmione (incantevole borgo medievale sulle sponde del Lago di Garda, famoso per le sue sorgenti termali e la Rocca Scaligera) e la Valtellina (valle montana è famosa per i suoi paesaggi alpini, le attività all'aria aperta, il vino rosso e i cibi tradizionali come i pizzoccheri).

Impossibile, infine, non citare Pavia. È una città universitaria con un'importante storia medievale e rinascimentale, nota per la sua università, il Ponte Coperto e la Certosa. Proprio in provincia di Pavia è spuntato un cartello... Stravagante!

Lombardia, il cartello in provincia di Pavia è perfetto: il nome della via racconta proprio ogni cosa

Quelle sopracitate sono solo alcune delle numerose attrazioni che Lombardia ha da offrire. Ogni città e località della regione ha il suo fascino e la sua storia unica, che vale la pena esplorare. Ad esempio, esiste un comune noto come San Marino Siccomario. La località è piuttosto piccola, ma a volte anche nei luoghi più 'sperduti' si possono trovare fascino, bellezza e una risata. Nel caso odierno vi regaliamo quest'ultima, dal momento che è apparso in una strada della città un cartello esilarante.

Trattasi semplicemente di un cartello che indica la via, ma a renderlo comico è la posizione. Infatti, l'insegna è caduta a terra... Come si chiama la strada? "Via Caduti". Non vi sembra un nome perfetto? La segnalazione, comunque, proviene dal profilo Instagram di Cristiano Militello (@crisitano.militello).

LEGGI ANCHE: Firenze, nel bagno di un ristorante di sushi spunta un avviso contro i clienti furbi (e incivili): "Non cercate di..."