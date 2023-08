Belgio, in questo bar devi toglierti una scarpa prima di bere la birra: il motivo è geniale

Esiste un bar, in Belgio, dove ogni cliente che ordina una birra grande deve togliersi una scarpa. La calzatura viene messa "al sicuro" dai dipendenti del locale, che la restituiranno, a una condizione.

Quando pensiamo ai paesi europei dove la cultura della birra è più sviluppata, ci vengono in mente sicuramente Germania, Olanda e Belgio. Quest'ultimo è rinomato per la sua produzione di birra di alta qualità e chiunque ami questa bevanda deve visitare il Belgio almeno una volta nella propria vita. In Belgio, oltre alle cosiddette 'bionde', si produce un'incredibile varietà di birre diverse. Si va da quelle speziate o agrumate, a quelle fresche e dissetanti, passando per quelle più robuste e dall'alto tasso alcolico.

Molte birre vengono pensate per essere abbinati ai piatti della cucina locale. Nei ristoranti e nelle brasserie, si possono provare combinazioni studiate appositamente per far godere il palato. Un po' come succede in tutte le nazioni europee, ciascuna regione del Belgio è orgoglioso della propria identità e delle proprie tradizioni. Ognuno sostiene di produrre la birra migliore del paese, ovviamente. Per uno straniero che ama la birra, il Belgio è una tappa obbligata. Sicuramente molte birre belga vengono vendute anche nel resto del mondo (Italia compresa) ma, si sa, provarle nel luogo di produzione conferisce quel tocco di sapore in più.

Il bar in Belgio dove bisogna togliere una scarpa

La tiktoker Brooke Barry ha visitato la città di Gent insieme a quello che sembra il suo fidanzato. In uno dei tanti locali che servono birra fredda, il ragazzo ha ordinato un boccale (se così possiamo definirlo) da 1.20 litri. E voi che pensavate che quella da 66 cl fosse abbondante. Come si può vedere, il bicchiere che la contiene è particolarmente bello ed ha anche un supporto in legno per preservarne la stabilità. Tuttavia un contenitore del genere è facile preda dei ladri che, soprattutto negli orari di punta, potrebbero andare via con il bicchiere nascosto sotto la giacca.

Il motivo della strana usanza della scarpa 'sospesa' è proprio questo: serve come caparra. Chiunque deciderà di fuggire con il bicchiere sarà costretto a farlo in maniera parecchio scomoda. Il pub in questione si chiama 'Dull Griet', si trova nella città di Gent e secondo l'autrice del video serve "oltre 400 tipi diversi di birra" in un ambiente. Nei commenti, non potevano mancare le osservazioni sarcastiche a questa regola così particolare. "Sento che questo mi fa venire ancora più voglia di rubare il bicchiere". Il genio scrive: "Indosso un paio di scarpe vecchie e mi prendo il bicchiere". Non sappiamo quanti furti siano avvenuti nella lunga storia del pub, ma se esiste questa regola è probabilmente perché in passato parecchi bicchieri sono spariti. Chi decide di rubarli, dovrà tornare a casa scalzo (a metà).

LEGGI ANCHE: "In Belgio al supermercato vendono dei prodotti disgustosi!", il racconto di una TikToker italiana è virale