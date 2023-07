"In Belgio al supermercato vendono dei prodotti disgustosi!", il racconto di una TikToker italiana è virale

Belgio, all'interno del supermercato, secondo la testimonianza di una TikToker vendono dei prodotti che provocano disgusto al sol pensiero

Il Belgio è un Paese europeo con una ricca cultura e tradizioni diverse. In primo luogo, è un paese multilingue con tre idiomi ufficiali: olandese (flamenco), francese e tedesco. A seconda della regione in cui ci si trovi, si sentirà parlare una di queste. La nazione è nota anche per le sue feste tradizionali e celebrazioni. Alcune più importanti includono il Carnevale di Binche, la Festa del Re (Koningsdag), la Festa della Comunità Fiamminga (Gentse Feesten), e la Festa della Comunità Francese (Fête de la Communauté française).

Il Belgio è caratterizzato da un'architettura affascinante e un'atmosfera medievale in alcune delle sue città più antiche, come Bruges (la 'Venezia del Nord'), Gand e Anversa. Le piazze storiche, i castelli e le chiese sono particolarmente affascinanti. Tra i valori difesi qui vi è la puntualità: essa è molto apprezzata. È considerato educato arrivare in orario agli appuntamenti tra amici o agli incontri di lavoro. I belgi in genere rispettano le norme e i regolamenti. Ad esempio, è comune aspettare il semaforo verde prima di attraversare la strada, anche se non ci sono veicoli in vista. Solitamente sono molto educati e si salutano con una stretta di mano o un bacio sulla guancia, a seconda della regione e del rapporto personale. È consigliabile aspettare che sia l'altro a fare il primo passo nel saluto.

In molti forse non lo sanno, ma il Belgio è noto anche per il suo contributo alla moda, con stilisti e marchi che hanno ottenuto riconoscimenti internazionali. Altrettanto celebre in tutto il mondo è la cucina deliziosa del posto. Qui si possono gustare specialità come le patatine fritte (frieten) servite con una varietà di salse, il cioccolato belga di alta qualità, i waffle belgi, e una vasta selezione di birre locali. Anche la carne alla birra rappresenta una loro peculiarità culinaria. Ma se sono tanto abili ai fornelli perché vendono cose tanto digustose?

Belgio, ecco cosa vendono nei supermercati: arrivano le parole di una TikToker

La TikToker @martinaspadano ha pubblicato un video all'interno del quale racconta di stranezze che si trovano al supermercato in Belgio. In primo luogo del preparato per il pain ou chocolat da fare in casa (il che fa un po' ridere considerando che siamo in una delle patrie del cioccolato a livello mondiale). Altri articoli strani sono lo sciroppo di Chupa Chups, la pasta pronta all'arrabbiata già fatta e un incrocio tra una pizza e un bruschettone condito malissimo e precotto.

Infine, c'è la cosa più strana: il preparato per dei biscotti 'ufo'. Di certo tutti questi cibi sono commestibili, tuttavia quasi tutti in Italia sarebbero inconcepibili. Com'è possibile congelare della pasta e bere della roba che sarebbe una sorta di lecca-lecca liquido? Insomma, il disgusto viene solo a leggere una cosa del genere. Non siete d'accordo? Meglio continuare ad ingozzarsi di patatine fritte, a questo punto.

