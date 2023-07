Puglia, "Non bastava la Sicilia, brucia pure la provincia di Lecce!": il disastro in una delle spiagge più amate

Non bastavano i gravi incendi in Sicilia degli ultimi giorni, anche una famosissima spiaggia in provincia di Lecce sta bruciando: ecco di quale località si tratta

Sono ore drammatiche per l'Italia. La nostra Penisola è letteralmente spaccata in due: al nord imperversa il maltempo con piogge e grandinate che hanno portato gravi danni soprattutto in Lombardia. Al sud, al contrario, le temperature roventi, il vento e qualche gesto scellerato di troppo hanno causato una catena di incendi soprattutto in Sicilia. La regione, tra Messina e Palermo brucia in uno scenario infernale. Tutti si domandano come sopravvivremo a tutto questo e quale saranno le sorti della nostra nazione, ma anche del mondo intero? È davvero colpa dell'emergenza climatica.

Impossibile avere una risposta a tutte queste domande, fatto sta che la situazione si sta aggravando. Da ieri anche la Calabria ha subito pesanti incendi, mentre oggi a bruciare è la Puglia, in particolare la provincia di Lecce. Ci spostiamo su una delle spiagge più amate del Salento che - secondo una segnalazione della pagina Instagram @welcometofavelas_4k è presa d'assalto dalle fiamme. Si spera di riuscire a intervenire per tempo in modo da limitare i danni che inevitabilmente ci saranno perché il luogo è davvero tra i più amati della regione del 'tacco dello stivale'.

Puglia, dopo la Sicilia incendio anche in provincia di Lecce: le immagini fanno il giro del web

Il luogo cui facciamo riferimento è Lido Marini, in provincia di Lecce, in Puglia (nel Salento). La sua spiaggia nelle scorse ore è diventata teatro di uno scenario nient'affatto piacevole. Nella speranza che i vigili del fuoco e le forze dell'ordine riescano a ripristinare quanto prima la situazione, per chi non conoscesse questo posto nel Salento, forniamo un piccolo excursus. Trattasi di una località balneare e una meta turistica molto popolare, grazie alle sue belle spiagge e alle acque cristalline. Sebbene sia un posto relativamente piccolo, Lido Marini offre alcune attrazioni e cose da fare per i visitatori.

A breve distanza da Lido Marini si trova ad esempio la famosa Spiaggia di Pescoluse, nota anche come "Le Maldive del Salento". Questo lembo di terra è famoso per la sua sabbia bianca e finissima e il mare cristallino, che lo rendono simile alle Maldive. Oltre a tutte le attrazioni principalmente marine (escursioni in barca, possibilità di fare snorkeling e tanto altro), questa località offre una varietà di ristoranti e trattorie dove si possono gustare i piatti della deliziosa cucina salentina, come pasta fresca, frutti di mare e prelibatezze locali. Durante l'estate, ci sono spesso mercati settimanali dove si possono trovare prodotti locali, artigianato e souvenir. Speriamo che tutto questo risulti ancora accessibile dopo oggi pomeriggio.

