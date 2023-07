Carretto della frutta, sul retro spuntano due strani cartelli: i conti non tornano!

Carretto della frutta, due cartelli confonderebbero chiunque, persino i clienti più affezionati: ecco perché i conti non tornano

Il carretto della frutta è un veicolo o una struttura mobile utilizzata per vendere frutta fresca e altri prodotti alimentari all'aperto. Questo tipo di vettura è comune in molte parti del mondo e offre un modo tradizionale e pittoresco per i venditori ambulanti di presentare e vendere la loro merce. Il mezzo di solito è dotato di un banco o di ripiani su cui vengono esposti i vari tipi di cibi freschi, come mele, arance, banane, uva, pesche e altre delizie di stagione. Le cose sono disposte in modo accattivante e colorato per attirare i clienti e rendere il carretto ancora più invitante.

Questi carretti possono essere trainati da animali, come cavalli o asini, oppure essere spinti manualmente dai venditori ambulanti. Negli ultimi anni, alcune versioni moderne di carretti della frutta possono essere dotate di ruote o di un piccolo motore per facilitare il trasporto, diventando a tutti gli effetti delle piccole auto (sono comunemente chiamati treruote). I carretti della frutta sono una tradizione che risale a secoli fa e ancora oggi sono comuni in molte città e mercati in tutto il mondo. Oltre a fornire frutta fresca, essi contribuiscono a creare un'atmosfera caratteristica nelle strade e nei mercati, e offrono un'opportunità per i venditori ambulanti di stabilire un contatto diretto con i clienti e condividere la loro passione per la frutta fresca e salutare. Molte volte, su di essi si trovano cartelli... Esilaranti!

Carretto della frutta, due cartelli contraddittori sul retro attirano l'attenzione: la matematica non è un'opinione!

L'influencer, attore, speaker di Radio 105 e autore di stand-up comedy Cristiano Militello @cristiano.militello su Instagram, è solito pubblicare sui propri canali social dei contenuti molto particolari in cui racconta di alcune stranezze che si vedono in giro per l'Italia. Quella che vi presentiamo oggi ha come protagonista proprio un carretto della frutta. Non è definita la città italiana dal quale provenga, tuttavia, l'utilizzo del termine 'mellone' lascia intuire che non siamo al nord.

Ebbene, dietro il treruote immortalato e pubblicato da Cristiano si leggono due cartelli contraddittori. Il primo recita infatti: "1 melloni dolci 1 euro" (e già fa ridere il fatto che sia utilizzato il singolare e il plurale in maniera molto casuale). Il secondo cartello, invece, si presenta così: "3 melloni dolci 5 euro". Insomma, appare chiaro che c'è un errore. Com'è possibile che un solo melone costi 1 euro e 3 ben 5? Non conviene prenderne uno alla volta poi? La domanda è interessante e sarebbe tutta da rivolgere al fruttivendolo, dato che i conti non tornano. Per quanto riguarda la doppia 'l', per la verità è ammessa anche la forma 'mellone', tuttavia è più arcaica e sta cadendo ormai in disuso. E voi? Lo sapevate?

