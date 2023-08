Roma, sulla saracinesca del negozio al Pigneto spunta un cartello genuino (e comico): "Oggi pomeriggio resteremo chiusi causa..."

Roma, sulla serranda di un negozio chiuso in zona Pigneto compare un cartello esilarante: ecco il vero motivo della sospensione dell'attività

Il quartiere Pigneto è una delle zone più trendy e vivaci di Roma, situato a est del centro storico. Esso è noto per la sua atmosfera bohemien, i ristoranti alla moda, gli spazi culturali e l'arte di strada sotto forma di murales colorati. Camminare per le strade della zona permette di scoprire tanta creatività. Il posto, inoltre, è un paradiso per gli amanti del cibo e delle bevande. Qui si trovano una vasta gamma di ristoranti, bar e caffetterie che offrono cucina italiana tradizionale, fusion e piatti internazionali. È un ottimo posto per provare piatti locali e internazionali.

Il Pigneto è conosciuto anche per la sua vita notturna vibrante con locali che offrono musica dal vivo, DJ set e una varietà di eventi serali. Di giorno, invece, è famoso il mercato, situato nella zona centrale del quartiere, che propone prodotti freschi locali, frutta, verdura, formaggi, salumi e altro ancora. È un ottimo luogo per fare shopping di cibi tipici. Non mancano, sempre in questa zona di Roma, diversi spazi culturali e teatri con spettacoli, concerti, mostre d'arte e eventi culturali. D'altra parte, anche solo la Via del Pigneto - la strada principale, offre una passeggiata pedonale affascinante, rappresentando un posto ideale per immergersi nell'atmosfera locale.

Insomma, il Pigneto è conosciuto per la sua atmosfera bohemien e creativa. Camminare per le strade darà l'opportunità di scoprire negozi vintage, studi d'arte e spazi creativi. E a proposito di creatività, davanti a un negozio chiuso nel quartiere è sbucato un cartello davvero bizzarro che avvisa di una momentanea chiusura.

Roma, in zona Pigneto chiude un negozio: il motivo per cui lo fa è sorprendente

In definitiva, il quartiere Pigneto è un luogo affascinante e vivace che offre un'esperienza autentica della vita romana fuori dai luoghi turistici tradizionali. È un ottimo posto per immergersi nella cultura locale, sperimentare la cucina italiana e godersi l'atmosfera unica soprattutto alzando lo sguardo e volgendolo su muri, pareti e... saracinesche dei negozi. Sì, perché proprio su una di esse è apparso un cartello a dir poco comico. La segnalazione viene dalla pagina Instagram @fenomenologia_urbana.

Gli abitanti di Roma sono simpatici e sempre molto sinceri. Anche in quest'occasione, i proprietari di quest'esercizio commerciale non fanno eccezione. Infatti, non volendo dichiarare il falso, si sono espressi tranquillamente sul motivo per il quale hanno scelto di tenere chiuso il negozio per un pomeriggio. Il cartello affisso sulla saracinesca recita: "Si avvisa la gentile clientela che oggi pomeriggio resteremo chiusi... Causa mare. Ci scusiamo per il disagio. Ci vediamo domani mattina". Ci vuole molta genuinità ad esporsi così considerando che chi ha scritto il cartello potrebbe andare in contro alla furia di coloro i quali avevano bisogno urgente di lui... Eppure, fa sorridere.

LEGGI ANCHE: Belgio, in questo bar devi toglierti una scarpa prima di bere la birra: il motivo è geniale