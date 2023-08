Toscana, altro che Volterra! "Vicino Pistoia c'è un borgo incantevole che nessuno conosce": il racconto di due TikToker

Toscana, non esistono solo i borghi più famosi come quello di Volterra. Non lontano da Pistoia ve n'è un altro davvero bellissimo: lo raccontano in un video due TikToker

La Toscana è famosa per i suoi pittoreschi borghi medievali e cittadine, che offrono un'atmosfera autentica, strade acciottolate, architettura storica e viste panoramiche mozzafiato. Tra i più celebri c'è San Gimignano, conosciuto per le sue torri medievali e caratterizzato da un'atmosfera fiabesca. Sempre situato su una collina, c'è poi Volterra, famoso per la sua storia etrusca e le mura medievali. Il posto offre vie piene di ciottoli, arte artigianale e antichi siti archeologici. L'elenco di borghi super-noti continua con Pienza che ha un'architettura rinascimentale e una piazza (quella di Pio II) molto celebre. La cittadina è rinomata anche per il suo formaggio pecorino.

Sempre restando in ambito culinario, c'è Montepulciano, conosciuto per il suo Vino Nobile e la ricca architettura rinascimentale. La città offre panorami mozzafiato sulla campagna circostante. Se siete amanti del 'succo d'uva' dovreste fare un salto anche a Montalcino, per il suo vino Brunello, ma anche perché il borgo regala una vista panoramica sulla Val d'Orcia e una fortezza medievale.

Cortona è un altro affascinante borgo collinare con stradine acciottolate, chiese storiche e un panorama mozzafiato sul Lago Trasimeno, mentre Certaldo è famoso per essere stato il luogo di nascita di Boccaccio. Il luogo è diviso in due parti: la Certaldo alta, con il suo castello medievale, e la Certaldo bassa, più moderna. Bagno Vignoni (con le sue terme e la sua piazza 'piscina'), Castiglione della Pescaia e Radda in Chianti (circondato da colline e vigneti) concludono la lista dei borghi più incantevoli della Toscana. Eppure ce ne sono di minori...

Quelli sopracitati sono solo alcuni dei molti borghi incantevoli che la Toscana ha da offrire. Ogni posto del genere ha la sua unica bellezza e atmosfera, per questo la regione in questione è una destinazione ideale per chi ama l'arte, la storia e la bellezza naturale. Inoltre, esistono anche dei luoghi nascosti che si possono scoprire grazie ai social. Uno di questi è possibile conoscerlo grazie ai due TikToker che gestiscono la pagina @borghitoscana.

Proprio i due influencer qualche giorno fa hanno presentato al pubblico del social cinese un nuovo e fantastico luogo da visitare in Toscana: "È lo splendido borgo in Valdinievole. Siamo nel borgo di Vellano (Pescia), sulla Montagna Pistoiese, la Svizzera Pesciatina". Esso offre un'atmosfera autentica, paesaggi affascinanti e una sensazione di tranquillità. Le strade acciottolate, le case in pietra e le strette viuzze sono all'ordine del giorno, così come i panorami mozzafiato. Da visitare qui come luogo di maggiore interesse, vi è la Chiesa di San Bartolomeo.

