Croazia, "È un mondo incantato e uno spettacolo mozzafiato di acqua cristallina": TikToker mostrano il lago più bello d'Europa

Croazia, il lago più bello d'Europa è proprio qui: ecco la testimonianza di due TikToker in merito alla sua precisa locazione

La Croazia è una bellissima nazione dell'Europa centrale e sud-orientale, famosa per le sue affascinanti città storiche, paesaggi mozzafiato e il mare cristallino dell'Adriatico. Conosciuta anche come "la perla dell'Adriatico", la nazione ha Dubrovnik, una città storica circondata da imponenti mura medievali. La città vecchia è un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO ed è famosa per i suoi palazzi, chiese e stretti vicoli di pietra (e per essere stata parte fondamentale del set della serie tv Il Trono di Spade). Un'altra città che vale la pena visitare è Zara: essa ha una lunga storia e un'atmosfera vibrante. È famosa per l'organo marino, un'opera d'arte sonora unica, e il Saluto al Sole, un'installazione solare illuminata.

Spalato, invece, è una località famosa per il suo incredibile Palazzo di Diocleziano, costruito nel IV secolo e oggi patrimonio mondiale dell'UNESCO. La città offre anche splendide spiagge e un'energica vita notturna. Una delle mete più popolari in Croazia è poi l'isola di Hvar che regala splendide spiagge, campi di lavanda e un'atmosfera rilassata. Altra città medievale affascinante è Trogir, anch'essa patrimonio mondiale dell'UNESCO con splendidi palazzi, chiese e un labirinto di strade acciottolate. Situata in Istria, bisogna citare Pula, una località con un impressionante anfiteatro romano ben conservato, dove si svolgono spesso eventi culturali e concerti, mentre se siete fan di stradine acciottolate, edifici colorati e una vista mozzafiato sul mare, dovete andare a Rovigno.

La Croazia è nota anche per i suoi parchi nazionali. C'è Krka (famoso per le sue cascate spettacolari e per le passeggiate panoramiche lungo i sentieri naturali), ma anche l'arcipelago delle Kornati (che comprende un'incantevole catena di isole e scogli nella parte centrale dell'Adriatico, un paradiso per gli amanti della navigazione e del mare). Ma è forse uno di questi posti quello descritto da due TikToker? La risposta è no.

Croazia, "È qui il lago più bello d'Europa": ecco qual è secondo due TikToker

Quelle sopracitate sono solo alcune delle tante attrazioni che la Croazia ha da offrire. Il paese regala una combinazione unica di bellezze naturali, storia affascinante e cultura accattivante, rendendolo un luogo ideale per una vacanza indimenticabile. Due TikToker (che gestiscono il profilo @vagabondoinquestomondo) poi affermano che qui ci sia il lago naturale più bello d'Europa. "16 laghi collegati tra loro da impressionanti cascate che potrai ammirare camminando sulle passerelle di legno", spiega uno dei due influencer.

"Ti sembrerà di camminare sull'acqua", fa eco l'altra. "Il sito è Patrimonio mondiale dell'UNESCO con oltre 33.000 ettari di natura incontaminata tutta da scoprire. È accessibile a chiunque", spiegano ancora, continuando con: "Si visita a piedi, in barca e con un trenino". "Ti troverai immerso in un mondo incantato, uno spettacolo mozzafiato di acqua cristallina, cascate impetuose e un'esplosione di colori che ti lasceranno a bocca aperta", concludono, senza però specificare dove sia il posto. Con una breve ricerca scopriamo che si tratta del Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice in Croazia.

