"Questa tenda in realtà è una casa vacanza a tema Harry Potter: ecco dove si trova", la testimonianza è virale

Esiste una casa che si presenta come una tenda all'apparenza: in realtà trattasi di un omaggio a un film di Harry Potter: ma dove si trova questo splendido luogo?

Harry Potter è una serie di romanzi fantasy scritta dalla scrittrice britannica J.K. Rowling. La serie è composta da sette libri: Harry Potter e la Pietra Filosofale (1997), Harry Potter e la Camera dei Segreti (1998), Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban (1999), Harry Potter e il Calice di Fuoco (2000), Harry Potter e l'Ordine della Fenice (2003), Harry Potter e il Principe Mezzosangue (2005), Harry Potter e i Doni della Morte (2007). La storia è incentrata sul giovane mago Harry Potter e sulle sue avventure nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

La trama segue la lotta di Harry e il malvagio mago oscuro Lord Voldemort, che ha cercato di ucciderlo da bambino, ma è sopravvissuto, lasciandolo segnato con una cicatrice sulla fronte a forma di saetta. La serie è diventata un fenomeno letterario globale e ha conquistato milioni di fan di tutte le età. Oltre ai romanzi, la saga di è stata adattata in una serie di film di grande successo, con lo stesso titolo dei libri. Ma non solo. Potremmo definire Harry Potter l'esempio massimo di trasversalità comunicativa: oltre ai film e ai libri, esistono anche videogiochi per tutti i tipi di consolle, giochi da tavolo, vestiti e merchandising, per non parlare della serie che dovrebbe arrivare nei prossimi anni (con attori, ahinoi, differenti da Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson - protagonisti delle pellicole).

I temi principali della serie includono l'amicizia, il coraggio, l'amore, la lealtà e la lotta tra il bene e il male. La magia, l'ambientazione nel mondo fantastico di Hogwarts e la caratterizzazione dei personaggi hanno reso la serie un classico della letteratura fantasy e un fenomeno culturale di portata mondiale.

Harry Potter, nasce un Airbnb a tema ispirato al Calice di Fuoco: dove si trova

Oramai esiste qualunque cosa a tema Harry Potter. Perché non farci anche un Airbnb, dunque? Questa è la domanda che si deve essere fatto/a il proprietario o la proprietaria del luogo che oggi vi mostriamo. Il video proviene dal profilo di Meri Rose, @temiridiari su TikTok. La content creator - diventata inevitabilmente virale con la clip in questione - mostra un alloggio che all'apparenza sembra una tenda e che poi si trasforma in una sorta di paradiso per gli amanti della saga.

La tenda è una chiara ispirazione a Harry Potter e il Calice di Fuoco nella scena in cui i Weasley sono accampati per vedere le partite di Quidditch (o anche in quella in cui Harry deve affrontare il drago ed è nel tendone con gli altri campioni tremaghi). Ad ogni modo, varcata la soglia, si scende attraverso un vero e proprio scivolo giungendo in un luogo incantato dove le pareti, i peluche a forma di civetta, i mantelli delle quattro casate, un tavolino a forma di calice di fuoco, le lenzuola e il panorama fanno pensare alla saga di J.K. Rowling. Tutto ciò si trova ad Ashleville, nella Carolina del Nord. Vi è venuta improvvisamente voglia di andare negli Stati Uniti?

