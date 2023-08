Napoli, in metropolitana compare una scritta comica che fa resuscitare i morti: "In banchina..."

Napoli, in metropolitana spunta una scritta comica e con un errore ortografico: ecco cosa recita

Prendere la metropolitana a Napoli può essere un'avventura in sé. La metropolitana è un sistema di trasporto pubblico che collega diverse parti della città ed è una delle principali modalità di spostamento per i residenti e i visitatori. Le stazioni della città campana sono note per la loro architettura unica e per le opere d'arte al loro interno. Molte sono infatti decorate con murales, sculture e mosaici, trasformando il viaggio in un'esperienza artistica. La Linea 1 è costruita seguendo l'antico percorso del Decumano Inferiore dell'antica Neapolis. Pertanto, alcuni luoghi sembrano davvero un anfiteatro sotterraneo, con archi e colonne che richiamano l'architettura romana.

La stazione della metropolitana di Toledo è una delle più belle e famose: progettata da uno degli architetti di fama mondiale, Oscar Tusquets Blanca, è celebre per essere stata definita "la stazione dell'arte" a causa del suo design e della sua struttura. Durante il viaggio, si possono incontrare artisti di strada che suonano musica tradizionale o ballano il tipico ballo della Tarantella, rendendo il viaggio ancora più coinvolgente e caratteristico. Tuttavia, spesso, i treni di Napoli possono essere molto affollata, specialmente nelle ore di punta. Questo può rendere l'esperienza un po' caotica, ma è anche un'occasione per immergersi nella vera vita quotidiana della città.

La metropolitana di Napoli è un ottimo modo per raggiungere alcuni dei principali siti turistici della città, come il Museo Archeologico Nazionale, il Duomo di Napoli e il Maschio Angioino. Il contro è che questa avventura si può trasformare in 'cattiva' se ci si trova davanti ai borseggiatori (i quali, a onor del vero, imperano in ogni città d'Italia, ormai). Ad ogni modo, in metro possono sbucare anche simpatici cartelli e scritte.

Napoli, in metro spunta un avviso esilarante: ecco cosa c'è scritto

Nelle metropolitane c'è sempre uno schermo che segnala l'orario di arrivo del prossimo treno e i minuti da attendere per poterlo prendere. Anche a Napoli è così. Solo che spesso capita di dover attendere anche 30 minuti per il passaggio di un mezzo. Ad ogni modo, non è questo ciò che vi raccontiamo oggi. Anzi, la scritta apparsa ha segnalato, stranamente, un treno in banchina: quello per la stazione Garibaldi. Cosa c'è di strano nella scritta?

Ebbene, le parole che @marcoguarena (utente di Instagram che ringraziamo per la fonte) e con lui pochi altri hanno potuto leggere recitano: "Adtenzione: Garibaldi in banchina". Il messaggio fa indubbiamente sorridere non solo per l'errore ortografico dovuto chiaramente a uno sbaglio di battitura, ma anche e soprattutto perché sembra davvero che Garibaldi sia resuscitato e sia pronto per prendere il treno. Ovviamente s'intendeva la stazione Garibaldi, quella centrale di Napoli, ma letta così...

LEGGI ANCHE: Corea, "Guardate che cosa ho trovato nelle stazioni della metro!": l'inquietante racconto di un TikToker italiano