Monte Carlo, "Guardate come sono costretta a caricare il telefono qui": l'incredibile racconto di un'influencer italiana

Monte Carlo è un quartiere lussuoso e famoso della città-stato di Monaco. Situato sulla Costa Azzurra, offre una serie di attrazioni eccezionali per i visitatori. Iconico è il Casinò, uno dei luoghi più noti per il suo lusso e la sua storia, reso celebre da molti film e romanzi. Anche il Teatro dell'Opera di Monte Carlo è un'opera house di fama mondiale, con una programmazione variegata che include opere, balletti e spettacoli noti a livello internazionale. Altrettanto conosciuto è il Circuito: la località ospita infatti una delle tappe più famose del campionato di Formula 1, ed è possibile visitare il circuito stradale per vedere dove si svolge il Gran Premio di Monaco.

Ci sono poi i Jardin Exotique, giardini esotici che rappresentano un'oasi di tranquillità e offrono una vista panoramica mozzafiato sulla città e sul Mar Mediterraneo. Il Palazzo del Principe, residenza ufficiale del sovrano di Monaco è aperto al pubblico durante alcune parti dell'anno, permettendo di ammirare gli splendidi interni e le collezioni d'arte. La Cattedrale, invece, è accessibile sempre: essa è nota per essere il luogo di sepoltura di molti membri della famiglia reale, inclusa la principessa Grace Kelly. Bellissimo è poi il Museo Oceanografico, uno dei più antichi al mondo con una vasta collezione di fauna marina e di vasche per osservare i meravigliosi spettacoli degli squali.

Larvotto Beach (una delle principali spiagge di Monaco, ideale per rilassarsi, prendere il sole e fare una nuotata nel Mar Mediterraneo), i Giardini di Fontvieille (spazi verdi con fontane, perfetti per una piacevole passeggiata), Villa Sauber e Villa Paloma sono gli altri luoghi che - chi visita Monte Carlo deve assolutamente vedere. Eppure, anche questa città ha le sue stranezze...

Monte Carlo è una destinazione affascinante per chi ama il lusso, l'arte e la cultura. Oltre alle attrazioni sopra menzionate, la città offre anche una vasta scelta di ristoranti, bar, boutique di alta moda e un ambiente vibrante. Ma quali sono le sue stranezze? Una TikToker nota come Lindsay Mess (@lindsay_mess sul social cinese) ha pubblicato un video in cui elenca sei particolarità della zona. In primis le scale mobili all'aperto, in secondo luogo le foto della famiglia reale ovunque e in terzo luogo la presenza di uomini armati davanti al Palazzo Reale (questo, tuttavia, ci sembra abbastanza 'scontato').

Altre due particolarità sono la strada con le impronte dei piedi dei calciatori e la stessa influencer che ammette di non sapere bene cosa ci faccia lì, in mezzo a tanta ricchezza dato che è 'povera'. Tuttavia, la stranezza maggiore riguarda il modo per caricare il telefono: esiste il caricatore del cellulare a pedali in alcuni ambienti pubblici. Pertanto bisogna 'andare in bicicletta' per avere la batteria al 100%!

