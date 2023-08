Valle d'Aosta, all'entrata del salone da parrucchiere compare un'insegna choc: occhio al grave errore grammaticale!

Valle d'Aosta, ad Aosta c'è un parrucchiere con un'insegna davvero particolare: ecco l'errore di grammatica evidente a tutti!

La Valle d'Aosta è una piccola ma affascinante regione situata nella parte nord-occidentale dell'Italia, circondata dalle maestose Alpi. Essa offre numerose attrazioni e attività per i visitatori, sia durante l'estate che durante l'inverno. Ad esempio c'è il Monte Cervino, un'iconica montagna dalle caratteristiche vette a forma di piramide che rappresenta una meta popolare per gli alpinisti e gli escursionisti, offrendo panorami mozzafiato. Ma non solo. Sempre nella zona nordica si trova il Monte Bianco, il più alto d'Europa che fa da confine tra l'Italia e la Francia.

Castelli e fortezze costituiscono un'altra particolarità della Valle d'Aosta. Alcuni dei più famosi includono il Forte di Bard, il Castello di Fénis e il Castello di Issogne. La regione offre inoltre diverse terme e centri benessere, dove i visitatori possono rilassarsi e godersi le acque e trattamenti rigeneranti. I parchi nazionali del Gran Paradiso e del Mont Avic regalano, poi, opportunità per escursioni, avvistamento della fauna selvatica e attività all'aperto. Importante evidenziare come chi ama lo sci e gli altri sport invernali non possa evitare proprio di fare un giro qui, soprattutto a Cervinia, Courmayeur, La Thuile e Pila.

La Valle d'Aosta è anche arricchita da pittoreschi borghi e città storiche come Aosta, la sua capitale, con il suo centro storico ricco di vestigia romane, chiese antiche e resti medievali. Proprio qui è sbucata un'insegna esilarante, davanti ad un negozio di parrucchieri.

Valle d'Aosta, ad Aosta spunta un parrucchiere dal nome 'sgrammaticato': cosa si legge sull'insegna

Esistono diversi esercizi commerciali che spesso creano degli errori nelle loro insegne o avvisi al fine di catturare l'attenzione del cliente. Se a Roma, ad esempio, c'è un'osteria che lo fa per accaparrarsi un numero di persone interessate a capire cosa ci sia dietro la scritta sgrammaticata, in Valle d'Aosta, il medesimo ragionamento è stato fatto da un parrucchiere di Aosta. Quest'ultimo ha chiamato il suo salone in modo decisamente particolare.

La segnalazione arriva dalla pagina Instagram del comico, cabarettista e speaker di Radio 105, Cristiano Militello (@cristiano.militello). Proprio lui è sempre molto attento a guardarsi intorno e a scoprire cosa ci sia di esilarante nel mondo per poi pubblicare post e storie con foto ad hoc. Così, ad Aosta ha beccato l'insegna di un parrucchiere che recita: "Azzione capelli".

A primo impatto la scritta potrebbe sembrare un errore clamorosissimo. In realtà è una strategia di marketing del salone per attrarre clienti. Inoltre, sembra proprio che questo centro sia recensito molto bene sul web. Come sempre, è sbagliatissimo giudicare un libro dalla copertina. E voi? Andreste in un locale del genere o no?

