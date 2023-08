Bar, su una lavagna all'ingresso spunta un messaggio perfetto per i single: "Da noi birre ghiacciate come..."

Bar, davanti ad uno di essi su una lavagnetta compare un messaggio a dir poco perfetto per chi si è appena lasciato con la propria fidanzata: ecco cosa c'è scritto

Le scritte sulle lavagnette dei bar sono una caratteristica comune in molti locali, specialmente quelli con un'atmosfera più informale e accogliente. Queste parole sono spesso utilizzate per comunicare informazioni, promuovere offerte speciali, condividere citazioni divertenti o ispiratrici, o semplicemente aggiungere un tocco di originalità e creatività all'ambiente. A volte semplicemente viene mostrato tramite le frasi bianche su sfondo nero il menù del giorno con le specialità culinarie offerte per i clienti che lo scelgono. Insomma, i bar possono utilizzare il metodo 'all'antica' (ma sempre efficace) per promuovere giornate speciali, sconti o happy hour.

Spesso, però, sulle lavagnette dei bar si possono trovare citazioni divertenti o battute umoristiche che servono a creare un'atmosfera rilassata e piacevole per i clienti. Alcuni locali, poi, scelgono di condividere citazioni ispiratrici o aforismi che riflettono il loro spirito e la loro filosofia. Qualche proprietario utilizza le scritte su lavagna per dare informazioni sul proprio locale, come gli orari di apertura o le attività in corso. Oltre alle diciture, a volte, presentano anche disegni, illustrazioni o piccole opere d'arte, spesso legati al tema della serata o del bar stesso.

Ad ogni modo, le scritte sulle lavagnette dei bar sono un modo creativo per attirare l'attenzione dei clienti e creare un'atmosfera unica. Possono aggiungere un tocco di personalità e originalità al bar e rendere l'esperienza dei clienti più piacevole e divertente. A volte riescono persino a suscitare loro ricordi...

Bar, una scritta sulla lavagna all'ingresso desta qualche perplessità: cosa recita

La pagina Facebook Cartelli, insegne e annunci strani, divertenti, assurdi è nota per pubblicare quotidianamente foto strane inerenti proprio a scritte che si trovano in giro per l'Italia. Purtroppo, nel 90% dei casi non conosciamo la provenienza di queste parole. Nemmeno nel caso di oggi sappiamo quale sia il bar che ha lasciato la lavagnetta scritta che vi mostriamo di seguito, fatto sta che ci è sembrata particolarmente esilarante e perfetta per i single per non mostrarvela.

In particolare, ci troviamo davanti a un bar di una città italiana non meglio specificata. Che siamo in estate è evidente, ma qualora non lo fosse, è la scritta sulla lavagna a farcene rendere conto dato che parla di birre ghiacciate (d'altro canto, esiste forse un altro modo per bere quest'alcolico?). Nello specifico il cartello recita: "Da noi birre ghiacciate come il cuore della tua ex". Il messaggio fa sorridere, ma allo stesso tempo è perfetto per prendere l'attenzione dei ragazzi appena diventati single. Magari, entrando nel locale possono trovare anche una nuova - e stavolta giusta, anima gemella!

LEGGI ANCHE: Toscana, "Ecco per quest'estate quattro borghi bellissimi da visitare, ma poco famosi": la testimonianza di due TikToker è virale