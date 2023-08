Milano, all'ingresso di un ristorante compare l'offerta di lavoro più comica di sempre: "Cercasi personale per..."

Milano, all'entrata di un ristorante appare un cartello comico che ricerca personale. Ecco cosa rende divertente l'annuncio

Cercare lavoro a Milano, come in qualsiasi altra città, richiede tempo, impegno e un approccio strategico. In primis occorre preparare un curriculum vitae (CV) e una lettera di presentazione ben strutturati e aggiornati. Assicurarsi di evidenziare le proprie competenze, esperienze lavorative e istruzione in modo chiaro e conciso sarà già un ottimo punto di partenza. Ovviamente, utilizzare siti web di annunci di lavoro come LinkedIn, Indeed, Glassdoor e Monster per cercare opportunità nel capoluogo lombardo è il metodo adeguato per iniziare, impostando filtri per trovare posizioni che si adattino alle proprie competenze e interessi.

Fatto ciò, occorre sfruttare la propria rete di contatti esistente, sia personali che professionali, per scoprire eventuali opportunità di lavoro a Milano, partecipare a eventi di networking e utilizzare piattaforme online come LinkedIn per connettersi con persone che lavorano nel proprio settore di interesse. Una considerazione che si può sempre fare è quella di registrarsi presso agenzie di collocamento o agenzie interinali, che possano aiutare a trovare opportunità di lavoro temporaneo o a breve termine. Altro piccolo consiglio è quello di visitare i siti web delle aziende per le quali si nutre un certo interesse professionale. Spesso pubblicano le posizioni aperte direttamente sul loro sito web.

Se ci sono aziende specifiche in cui si desidera lavorare, si possono inviare candidature spontanee con il proprio CV e la proprio lettera di presentazione per esprimere interesse. Invece, qualora si cerchi un lavoro senza velleità (o semplicemente si voglia svolgere una professione in ambito pubblico), basterà controllare le posizioni aperte presso enti governativi, università o istituzioni culturali. Certo è che la ricerca di lavoro può richiedere tempo, quindi c'è bisogno di una mentalità positiva e di insistenza. Alcune volte è possibile addirittura trovare annunci in strada, davanti a negozi, bar o ristoranti.

Milano, all'entrata di un ristorante spunta un annuncio di lavoro comico: ecco cosa recita

Se è vero che al sud si tende di più a vedere il classico annuncio fuori dall'esercizio commerciale in questione (sia esso un negozio, un bar o un ristorante), tutto ciò può capitare anche al nord, come consideriamo nel caso odierno. Ci spostiamo a Milano, dove è sbucata dall'ingresso di un locale un'offerta di lavoro molto esilarante, che tira in ballo anche il sindaco della città. Ecco cosa c'è scritto.

"Cercasi personale per sala", recita l'annuncio. Fin qua non ci sarebbe nulla di diverso da un qualsiasi altro cartello. L'aggiunta sotto, tuttavia, fa morire dalle risate. Trattasi di una specifica esilarante: "Non il sindaco". Insomma, chi ha scritto queste parole ci ha tenuto a esplicitare che si cerca semplicemente qualcuno che serva ai tavoli e prenda ordinazioni e non qualcuno che lavori per Giuseppe Sala, il sindaco di Milano. La segnalazione che scatena grossa ilarità viene dalla pagina Instagram di Cristiano Militello, attore, comico e conduttore di Radio 105.

