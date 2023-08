Borghi d'Italia, altro che Toscana! "In Campania ce n'è uno bellissimo": la testimonianza di una TikToker

Borghi d'Italia, non se ne trovano solo in Toscana, ma anche in Campania: ecco dove c'è un bellissimo posto rurale secondo le parole di una TikToker

La Toscana è una regione ricca di borghi suggestivi e affascinanti, ognuno con la sua storia, architettura e bellezza unica. Uno dei più famosi è San Gimignano, conosciuto come "La Manhattan del Medioevo" per le sue alte torri medievali: è iconico e ha attorno a sé un'atmosfera incantevole. Altro borgo medievale situato su una collina della regione a nord del Lazio è Volterra. Esso offre un'atmosfera autentica con le sue stradine lastricate e i suoi edifici storici. C'è poi Pienza, noto come la "Città Ideale" di Pio II: è un bellissimo villaggio rinascimentale amato per la sua architettura e le vedute panoramiche sulla Val d'Orcia.

Montepulciano, celebre per il suo vino, offre splendidi panorami sulla campagna toscana e una ricca storia. Anche Cortona, situato in cima a una collina, regala una vista panoramica mozzafiato sulla campagna circostante ed è famoso per essere stato la location del film "Sotto il sole della Toscana". E se ancora tutti questi borghi non bastassero, c'è anche Pitigliano, chiamato la "Piccola Gerusalemme" per la presenza di una comunità ebraica. Esso è costruito su una rupe di tufo con affascinanti stradine e grotte sotterranee.

Castiglione della Pescaia (luogo marinaro con spiagge spettacolari e un centro storico pittoresco) e Monteriggioni (celebre per le sue mura medievali con torri di guardia, che lo rendono un luogo suggestivo e ben conservato) sono gli ultimi due borghi da segnalare tra i più importanti della Toscana. In realtà ve ne sono tanti altri e ognuno di essi ha il suo fascino unico e una ricchezza di storia e cultura da scoprire. Eppure non solo la regione al nord del Lazio, ma anche quella al sud dello stesso (la Campania) ha borghi pazzeschi: uno di questi è segnalato da una TikToker.

Borghi d'Italia, uno dei più belli è in Campania: ecco il video di una TikToker che lo attesta

La TikToker Turista per professione (@trip_dipendente), racconta in un video come in Campania ci sia un borgo meraviglioso che non ha nulla da invidiare a quelli toscani. Borghi d'Italia come quello che vi presentiamo oggi ve ne sono pochi. Ci riferiamo a Caserta Vecchia, un luogo che offre il pozzo dei desideri, il fascino antico, buon cibo, la possibilità di passeggiare al fresco e di fare foto strepitose. Ma conosciamo meglio questo luogo incantato.

Caserta Vecchia è un suggestivo borgo situato sulla collina dietro il celebre Palazzo Reale di Caserta, in Campania. Questo antico paese medievale è caratterizzato da stradine acciottolate, mura antiche e una splendida vista panoramica sulla pianura sottostante. Tra le attrazioni principali qui ci sono il Duomo di San Michele Arcangelo (risalente al X secolo e con affreschi e opere d'arte di grande valore storico e artistico), il Palazzo Vescovile (che oggi ospita il Museo Diocesano) e il Castello Medioevale (con una vista panoramica eccezionale sulla città sottostante e sui dintorni).

