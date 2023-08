Spagna, in ascensore a Las Palmas de Gran Canaria compare un cartello contro i puzzoni: "Una doccia al giorno è...

Spagna, a Las Palmas de Gran Canaria è apparso un cartello a dir poco esilarante contro coloro che prendono l'ascensore e non si lavano: ecco cosa c'è scritto

Las Palmas de Gran Canaria è una città vivace e affascinante situata sull'isola di Gran Canaria, nell'arcipelago delle Canarie, in Spagna. La città offre una combinazione unica di spiagge, cultura, storia e bellezze naturali. Il luogo più bello qui è la Playa de Las Canteras, spiaggia principale fatta di sabbia dorata con acque calme e ideale per nuotare e fare snorkeling. Sul suo lungomare, ci sono numerosi ristoranti, bar e caffetterie. Importante poi citare Vegueta, quartiere storico della località, caratterizzato da strade lastricate, antiche case coloniali, la Cattedrale di Santa Ana e la Casa de Colón, una casa-museo dedicata a Cristoforo Colombo. Anche il mercato in questa zona è molto caratteristico perché offre una vasta selezione di prodotti locali freschi, come frutta, verdura, pesce e formaggi.

Per chi ama visitare luoghi, a Las Palmas si trova Pueblo Canario, un complesso architettonico ricreativo nel Parco Doramas che ospita spettacoli di musica, danza e folklore tradizionale delle Canarie. Invece, per gli amanti del verde esiste Parque Doramas, un parco pubblico che rappresenta una tranquilla oasi di verde e fiori, perfetta per una passeggiata o un momento di relax. Casa-Museo Pérez Galdós (la dimora in cui lo scrittore spagnolo Benito Pérez Galdós visse e scrisse molti dei suoi lavori), il Castillo de la Luz (fortezza d'importanza fondamentale) il Parque de Santa Catalina (dove in genere si svolgono concerti e altre manifestazioni culturali) e il Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo terminano le principali attrazioni di Las Palmas. Ma vi è mai capitato di dare uno sguardo agli ascensori di questa parte della Spagna?

Spagna, a Las Palmas de Gran Canaria spunta un cartello perfetto contro chi non si lava: ecco cosa recita

Las Palmas de Gran Canaria offre una vasta gamma di attrazioni e attività, che possono soddisfare i gusti di ogni visitatore. Dai luoghi storici al relax sulla spiaggia e all'esperienza della natura, questa affascinante città delle Canarie in Spagna ha molto da regalare. A chi sa cercare la bellezza e il divertimento in ogni luogo, poi, la località riserva anche sorprese... particolari, come quella che vi mostriamo oggi.

Come segnala la pagina di Twitter @LiosdeVecinos, è spuntato in un ascensore a Las Palmas un cartello esilarante che recita qualcosa che in italiano dovrebbe essere: "E non restiamo sporchi gente mia! Una piccola doccia al giorno è gioia. Lavarsi non è obbligatorio, ma è necessario se sali in ascensore. Grazie". In effetti, cartelli simili andrebbero messi anche in alcuni luoghi italiani. Avete mai provato a prendere la metropolitana di qualsiasi città nostrana senza aria condizionata?

