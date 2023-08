Toscana, basta Argentario! "C'è un'altra baia paradisiaca con acque turchesi, molto meno frequentata": parola di TikToker

Toscana, non c'è solo l'Argentario dove poter fare un bel bagno: ecco il luogo consigliato da una TikToker, nascosto e dalle acque turchesi!

La Toscana è una regione con una vasta e affascinante costa che offre molte belle località di mare. Sulla costa nord-occidentale c'è ad esempio la Versilia è famosa per le sue lunghe spiagge sabbiose e stabilimenti balneari. Tra le località più conosciute Viareggio, Forte dei Marmi e Pietrasanta. Staccandoci dalla terraferma è impossibile non citare poi l'Isola d'Elba (famosa per le sue spiagge di sabbia chiara e acque cristalline, come Fetovaia, Cavoli e Sansone), ma anche l'Isola del Giglio (che regala posti incantevoli e un'atmosfera rilassata come la spiaggia di Campese e quella delle Cannelle) e l'Isola di Capraia con Cala Rossa (con un'acqua trasparente e uno scenario unico, ideale per gli amanti del mare e della natura).

Ovviamente in tanti amano anche la zona dell'Argentario, situata nella parte meridionale della Toscana: essa offre una costa frastagliata con calette, scogliere e spiagge di ciottoli. Le località di Porto Santo Stefano e Porto Ercole sono popolari destinazioni balneari. Castiglione della Pescaia è, invece, un borgo medievale sulla costa toscana famoso per le sue spiagge di sabbia finissima e il mare pulito. La spiaggia di Cala Violina, situata nelle vicinanze, è particolarmente rinomata. Eppure, ci sono posti meno famosi, ma altrettanto belli, anzi paradisiaci.

In Toscana esiste una baia piccola, ma bellissima: come raggiungerla secondo la testimonianza di una TikToker

La TikToker Camilla Masini (@itscamillamasini sul social cinese), racconta in un video dell'esistenza di un posto meraviglioso in Toscana. Ecco le sue parole: "Sapete che in Toscana si nasconde una piccola baia con acque turchesi? Si tratta della Buca delle Fate, vicino al Golfo di Baratti, una piccola oasi di pace davvero magica. Per raggiungerla ti basterà lasciare l'auto nel parcheggio gratuito, e seguire il sentiero 301 nel bosco per circa 30 minuti. Alla fine del percorso, il panorama ti lascerà davvero senza parole. Troverai infatti una piccola caletta magica fatta di ciottoli e una scogliera a picco sul mare con le sue acque cristalline". La Buca delle Fate - piccola curiosità - si chiama così proprio alle grotte e alle cavità presenti nelle scogliere.

In generale il Golfo di Baratti è una bellissima località con una lunga storia e diverse attrazioni da esplorare, oltre alla spiaggia sopra citata e al trekking. Ad esempio c'è Parco Archeologico di Baratti e Populonia che comprende le rovine dell'antica città etrusca di Populonia (con il Castello e il Museo) e le necropoli di Baratti. È possibile esplorare le antiche strade, le tombe, le fortificazioni e altre testimonianze dell'antica civiltà etrusca che fiorisce nella zona. Insomma, se cercate paesaggi naturali spettacolari, tra cui boschi, colline e una costa suggestiva, ma vi piace anche la storia, è il posto ideale per la vostra vacanza!

