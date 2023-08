Ragazzo scrive sul muro: "Mi fai sentire vivo ogni volta che ti vedo", qualcuno aggiunge un tocco comico alla frase

Un ragazzo ha scritto su di un muro in strada: "Mi fai sentire vivo ogni volta che ti vedo". Qualcuno passato successivamente fa un'aggiunta comica alla frase romantica

Le scritte sui muri in strada possono essere di vario tipo e spesso sono oggetto di dibattito sociale e legale. Alcune di queste hanno intenti artistici o messaggi politici, mentre altre possono essere considerate vandalismo o graffiti non autorizzati. Certe scritte sono esempi di street art, un movimento artistico urbano che utilizza spazi pubblici come tela per esprimere idee ed emozioni attraverso murales, stencil, adesivi e altre forme di espressione. Determinate frasi, invece, possono essere semplici "tag" o graffiti, che spesso sono solo delle firme o simboli usati da "writer" per marcare il territorio. In questo caso, qualora vengano realizzati senza il permesso del proprietario di quello spazio, sono assolutamente da condannare.

Molte scritte possono contenere messaggi politici, sociali o di protesta: esse sono un mezzo di espressione per le persone che vogliono far sentire la propria voce su questioni rilevanti. A volte le frasi sono aforismi, citazioni o messaggi ispiratori che cercano di comunicare un messaggio positivo o riflessivo, mentre in altri casi, sono un modo alternativo per promuovere eventi, attività o iniziative locali. Infine, come nel caso che prendiamo in esame proprio oggi, le scritte sui muri possono contenere dediche d'amore o avvisi romantici.

È importante sottolineare che in molti luoghi le scritte sui muri senza il consenso del proprietario sono considerate sbagliate o e sono perseguibili per legge. La street art, quando autorizzata o eseguita in luoghi dedicati, può essere ammirata come un'opera d'arte pubblica, ma il vandalismo è generalmente considerato un abuso dello spazio pubblico e può essere sanzionato. Torniamo, dunque, alla scritta romantica del giorno...

Scrive una dedica d'amore sul muro, ma qualcuno passa a rovinargliela: ecco come

In una città italiana non definita è apparsa una scritta sul muro che recita: "Mi fai sentire vivo ogni volta che ti vedo". Sembra, in definitiva, riprendere un po' la canzone di Blanco, L'Isola delle Rose. Difatti, @scrittesuimuridelmondo - la pagina Instagram da cui proviene la segnalazione, ha proprio messo in sottofondo il singolo del cantante che ha sfasciato mezzo palcoscenico del teatro Ariston lo scorso Sanremo e che recita: "Mi fai sentire vivo, ogni volta che respiro". Ma non è questo il punto.

Ciò che fa sorridere è come qualcun altro abbia rovinato la dedica romantica, facendo una domanda inappropriata, ma esilarante. Nello specifico, sotto, con un pennarello del medesimo colore di quello utilizzato da Simone (così parrebbe chiamarsi il giovane), appare scritto: "Ma 'ndo stai, al cimitero?". In effetti, la domanda è simpatica e forse lascia anche intendere a quale luogo d'Italia appartenga questa 'opera d'arte'. Di certo non siamo a Milano, no?

LEGGI ANCHE: Toscana, due TikToker testimoniano: "Non solo San Gimignano! Ci sono quattro borghi vicino al mare per una vacanza completa"