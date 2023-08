Toscana, due TikToker testimoniano: "Non solo San Gimignano! Ci sono quattro borghi vicino al mare per una vacanza completa"

Toscana, due travel influencer raccontano di quattro borghi marinari particolarmente affascinanti: ecco come raggiungerli per una vacanza completa di tutto

La Toscana è una regione italiana famosa per i suoi pittoreschi borghi storici, spesso incontri da stradine lastricate, antiche chiese e affascinanti piazze. Il più conosciuto è San Gimignano: esso è celebre per le sue famose torri medievali, che offrono una vista panoramica sulla campagna circostante, ma anche per le sue bellissime strade medievali e la sua architettura ben conservata. Anche Volterra è un bel borgo collinare, rinomato per le sue antiche mura, il Teatro Romano e la Fortezza Medicea. C'è poi Montepulciano, noto per il suo essere rinascimentale, le cantine vinicole che producono il Vino Nobile di Montepulciano e le spettacolari vedute sulla Val d'Orcia.

Anche Pienza è un esempio perfetto di città rinascimentale, grazie alle sue piazze panoramiche e all'architettura armoniosa, mentre Montalcino è famoso per il suo vino Brunello e per la sua Rocca, che regala una vista mozzafiato sulla campagna circostante. A proposito di visuali panoramiche, è impossibile non citare Cortona. Certaldo (luogo di nascita di Giovanni Boccaccio, autore del Decameron), Pitigliano (famoso per le sue case scavate nella roccia tufacea) e Vinci (che ha dato i natali a Leonardo - al quale è dedicato anche un museo in cui conoscere meglio la vita e le opere del celebre artista) concludono la lista dei borghi toscani più famosi. Ma sapete che ve ne sono alcuni anche vicino al mare?

Toscana, accanto a San Gimignano e Volterra esistono anche borghi marinari: parola di due TikToker

La pagina di TikTok gestita da Andreea e Luca si chiama @borghitoscana e si occupa proprio di consigliare dei borghi di un certo livello di questa regione. In particolare, stavolta, raccontano di quattro borghi marinari che vale la pena vedere. Il primo è Canneto, in provincia di Pisa: trattasi di una frazione del comune di Monteverdi Marittimo e si trova tra la Val di Cornia e la Val di Cecina. Tutto intorno, oltre al mare si possono vedere boschi e macchia mediterranea.

Sempre in provincia di Pisa c'è Casale Marittimo, recentemente entrato a far parte dei "borghi più belli d'Italia". Questo pittoresco paese si trova a pochi chilometri dalla costa tirrenica, nel cuore della campagna toscana. Il centro storico di Casale Marittimo è caratterizzato da strade lastricate, antiche case in pietra e suggestivi angoli medievali, che rendono l'atmosfera del borgo davvero incantevole.

@borghitoscana 4 borghi toscani vicini al mare 🌊 🔸 Canneto (Pisa), piccolo borgo nella Val di Cecina 🔸 Casale Marittimo (Pisa), recentemente entrato a far parte dei "borghi più belli d'Italia" 🔸 Castagneto Carducci (Livorno), splendido borgo nella Costa degli Etruschi 🔸 Capalbio, la piccola Atene della Maremma Toscana 🔥 Tu quale hai visto? Suggeriscine altri nei commenti per inserirli nei prossimi video! ♬ The Feels - Labrinth

Gli ultimi due borghi consigliati dai TikToker sono Castagneto Carducci (in provincia di Livorno), situato nell'affascinante Costa degli Etruschi e - in conclusione, Capalbio, la piccola Atene della Maremma Toscana, situato nella provincia di Grosseto. Esso offre un'atmosfera autentica e un mix affascinante di storia, cultura e bellezze naturali.

LEGGI ANCHE: Milano, davanti al pub compare una lavagnetta con una scritta grottesca: "Speriamo arrivi presto l'autunno, così..."