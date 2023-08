Calabria, "Guardate che schifo il mare di Diamante in questi giorni": la vergognosa segnalazione scatena una rivolta social

Calabria, di solito il mare di Diamante è bellissimo, ma in questi giorni non si può dire lo stesso. Il web è indignato

La Calabria è una regione ricca di splendide spiagge che si affacciano sul Mar Ionio e il Mar Tirreno. La spiaggia di Tropea è la più famosa per la sua posizione mozzafiato, con le casette e gli edifici antichi del borgo che si affacciano sul mare cristallino. Altra zona celebre per le sue spiagge di sabbia bianca e fine, e per i panorami spettacolari che si possono ammirare dalle scogliere è Capo Vaticano. Da citare anche la Spiaggia di Caminia (nota per il suo mare turchese e le suggestive grotte marine) e la Spiaggia delle Sirene (di Praia a Mare) delimitata da una lunga striscia di sabbia bianca e acque trasparenti, circondata da scogliere e calette nascoste.

Pizzo è famosa per la spiaggia di Marina di Pizzo, dove si trova anche l'affascinante Isola di Dino, calcarea e con grotte, anfratti e una ricca fauna marina. Per le famiglie e per gli amanti dello sport acquatico non c'è niente di meglio della Spiaggia di Scalea, mentre quella di Soverato, nota anche come "la perla dello Ionio", è famosa per le sue acque limpide e calme. La Spiaggia di Camigliatello Silano (spiaggia di montagna, situata nel cuore del Parco Nazionale della Sila e ideale per chi vuole fare trekking e rilassarsi in un ambiente montano) e quella di Capo Rizzuto, rinomata per le sue acque cristalline e la ricca biodiversità marina concludono le rive più belle. Tra queste, solitamente, c’è anche Diamante.

Calabria, cosa succede alla spiaggia di Diamante? La segnalazione spaventosa preoccupa i turisti

Diamante è un'affascinante località della Calabria, conosciuta per diverse altre attrazioni e luoghi interessanti. In primis è famosa per i suoi murales, dipinti su pareti e facciate di edifici, che raccontano la storia e la cultura della città. Fare una passeggiata per ammirare queste opere d'arte all'aperto è un'esperienza unica. Anche il centro storico è meraviglioso perché caratterizzato da stradine lastricate, case colorate e affascinanti scorci. Qui si può trovare anche il Castello di Cirella, una torre costiera del XV secolo.

L'Isola di Cirella, situata di fronte alla località balneare, è sempre stata un luogo ideale per fare una gita in barca e ammirare la vista sulla costa e sul mare. Insomma, si tratta di un posto speciale dove fare il bagno, proprio come le rive note come la Spiaggia del Nettuno, la Spiaggia del Cirella e la Spiaggia della Cittadella. Invece, a quanto racconta una TikToker, il mare in questi giorni è stato sporchissimo. La segnalazione è del 30 luglio, pertanto la situazione potrebbe oggi essere diversa.

In ogni caso, @thedoublev4 sul social cinese mostra tantissima schiuma in cui non viene certo voglia di buttarsi. Il web è indignato e c'è chi dà la colpa alle amministrazioni che non investono per ripulire le acque almeno nella stagione turistica. La verità è che spesso sono solo maree passeggere a determinare l'inquinamento delle acque che oggi, anche rispetto a pochi giorni fa, potrebbero essere già di nuovo cristalline come sempre.

LEGGI ANCHE: Toscana, due TikToker testimoniano: "Non solo San Gimignano! Ci sono quattro borghi vicino al mare per una vacanza completa"