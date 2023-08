Bologna, sul lampione spunta il messaggio assurdo di un maniaco: "Massaggi gratis a..."

Su un lampione di Bologna è stato affisso un messaggio assurdo che sembrerebbe essere stato scritto da un maniaco: ecco per quale ragione

Bologna, situata nel cuore dell'Italia, è una città ricca di storia, cultura, arte e gastronomia. Conosciuta anche come "la dotta" (la colta), "la rossa" (per i suoi caratteristici edifici rossi) e "la grassa" (per la sua deliziosa cucina), essa offre un'ampia varietà di attrazioni per i visitatori. Piazza Maggiore è il posto più noto del capoluogo emiliano-romagnolo. Circondata da edifici storici, tra cui il Palazzo d'Accursio e la Basilica di San Petronio, è un luogo ideale per passeggiare e ammirare l'architettura. Anche le Due Torri, conosciute come Asinelli e Garisenda, sono uno dei simboli della città. La prima è aperta al pubblico e offre una vista panoramica pazzesca.

Un tour di Bologna, non può fare a meno della Basilica di San Petronio, una delle più grandi chiese in stile gotico in Italia che ospita molte opere d'arte, tra cui affreschi e sculture. C'è poi l'Archiginnasio, un edificio storico che fu sede della prima università. Al suo interno, si possono ammirare le sale decorate e il famoso Teatro Anatomico. Se si sceglie un itinerario religioso, è impossibile non visitare le 'Sette Chiese', ciascuna con la sua storia e bellezza architettonica. Se siete fan della cucina emiliana-romagnola, è obbligatorio un giro ai mercati di Mezzo e Quadrilatero: sono luoghi perfetti per gustare i piatti tipici, come la pasta fresca e i salumi.

Bologna ospita una varietà di musei interessanti, tra cui il Museo Civico Archeologico, il Museo di Palazzo Poggi (con una vasta collezione di oggetti scientifici) e il Museo Morandi (dedicato al famoso pittore Giorgio Morandi). La città è, infine, famosa per essere sede di numerosi eventi e festival durante tutto l'anno, come il Cinema Ritrovato (dedicato ai film d'epoca), il Mercato della Terra (per gustare prodotti locali) e il Motorshow (per gli amanti dell'automobilismo). Eppure, il capoluogo emiliano-romagnolo ha anche un lato nascosto.

Bologna, il lampione si trasforma in un luogo perfetto per un annuncio bizzarro: cosa c'è scritto

A Bologna possono capitare anche delle 'stranezze'. Non perché la città abbia qualcosa di difettoso - sia chiaro, ma per il semplice fatto che è una delle più interessanti e popolate d'Italia. Per questa ragione, attorno ad abitanti sani di mente (la maggior parte), può spuntare anche qualche maniaco che, in preda alla follia, affigge bizzarri annunci in giro per la città.

È proprio a una persona simile che facciamo riferimento oggi con un messaggio alquanto bizzarro spuntato su un lampione e testimoniato dalla pagina Instagram @scritteignorantiabologna. "Massaggi gratis ai piedi per donne", recita il biglietto scritto con pennarello blu. A peggiorare il tutto c'è anche un numero di telefono (che vi risparmiamo). Sarà un autentico annuncio secondo voi o uno scherzo di quelli che si fanno i ragazzini tra di loro? La domanda resta aperta, fatto sta che la scritta resta assurda!

