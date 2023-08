Milano, davanti al pub compare una lavagnetta con una scritta grottesca: "Speriamo arrivi presto l'autunno, così..."

Milano, davanti a un pub famoso per scrivere delle 'massime' sulla sua lavagnetta, appare una scritta grottesca: ecco cosa recita

Milano, il capoluogo della Lombardia e una delle città più grandi d'Italia, è un importante centro culturale, artistico, economico e della moda. Il luogo offre numerose attrazioni per i visitatori di tutte le età e interessi. In primis c'è il Duomo, maestosa cattedrale gotica e uno dei simboli più famosi della città. Si può salire sulla terrazza per godersi una vista spettacolare. Accanto ad esso c'è poi la splendida Galleria Vittorio Emanuele II, perfetta per lo shopping di lusso e per la particolare architettura, mentre per i fan della recitazione e dell'opera è impossibile non fare un giro al Teatro alla Scala.

Il Castello Sforzesco e il Parco Sempione ad esso vicino rappresentano due delle maggiori attrazioni di Milano. Lo stesso discorso vale per il quartiere di Brera, noto per la sua Pinacoteca, le sue strade acciottolate, gli artistici negozi d'arte e i caffè storici. È un luogo ideale per passeggiare e scoprire l'atmosfera bohémien. Se camminare non è un problema, infine, un consiglio che possiamo darvi è quello di recarsi sui Navigli, pittoreschi canali dove si può godere di un'atmosfera vivace, specialmente durante la sera. Come in tutte le grandi città, anche nel capoluogo lombardo non mancano posti speciali dove mangiare.

Milano: un pub regala una massima che fa ridere, ma anche riflettere

Milano è nota indubbiamente per alcune specialità culinarie, in particolare la sua cotoletta che resta nel cuore di chiunque abbia la fortuna di assaggiarla. Eppure, non esistono certo solo locali tipici con prodotti locali. Accanto ad essi si possono trovare anche fast food internazionali o pub in cui ritrovarsi con gli amici e gustare magari dei panini senza spendere un occhio della testa solo per stare seduti al tavolo e godersi un po' di convivialità. Tra i posti che uniscono buon cibo, possibilità di stare insieme (ma anche un servizio d'asporto perfetto) vi è 30elode.

Questo locale, qualche ora fa, ha pubblicato una foto di una lavagnetta - probabilmente posta davanti all'esercizio stesso, che recita in maniera grottesca (perché, ahinoi, tragicomica): "Speriamo che arrivi presto l'autunno, così cadranno le foglie e non gli alberi". La scritta purtroppo fa riferimenti a tutti i disagi che ha creato il maltempo in Lombardia e a Milano.

C'è chi attribuisce tutte le problematiche a una semplice casualità e chi invece è sicuro che si tratti di surriscaldamento globale e di fenomeni atmosferici mai visti in Italia in questi periodi. La verità è che i temporali estivi hanno provocato immensi danni. Si spera, dunque, davvero che possa arrivare una stagione paradossalmente meno mite, ma meno caratterizzata da sbalzi di temperatura del genere.

