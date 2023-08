Lombardia, non solo Gardaland! "Esiste un'isola in provincia di Como dove ci sono i canguri": parola di TikToker

Lombardia, non esiste soltanto Gardaland per il divertimento delle famiglie: esiste un'isola dove trovare addirittura i canguri. Ecco dove precisamente - testimonianza di un TikToker

La Lombardia offre numerose attrazioni e attività adatte ai bambini. Se si sta pianificando una visita nella regione con la propria famiglia, il primo luogo che viene in mente è indubbiamente Gardaland. Situato sul Lago di Garda, esso è uno dei più grandi parchi divertimento d'Italia. Offre una vasta gamma di attrazioni adatte a tutte le età, come montagne russe, giochi acquatici e spettacoli dal vivo. Tuttavia, non c'è mica solo questo da fare con i propri figli! Ad esempio esiste anche il Parco Faunistico Le Cornelle, situato vicino a Bergamo: è un luogo ideale per gli amanti degli animali. Il luogo ospita numerose specie, inclusi leoni, tigri, elefanti e molti altri.

Sempre per i piccoli fan degli animali e della vita marina c'è l'Acquario Civico di Milano, un posto affascinante che ospita varie specie di pesci, squali, e altri animali subacquei. E ancora, c'è il Parco delle Groane che offre ampi spazi verdi, sentieri per escursioni e aree attrezzate per picnic. È un luogo ideale per trascorrere una giornata all'aria aperta in famiglia. E se si vuole rendere la propria gita in Lombardia più 'culturale' non bisogna dimenticare il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Il posto interattivo regala numerose mostre e attività che permettono ai più piccoli di esplorare la scienza e la tecnologia in modo divertente e coinvolgente.

Minitalia Leolandia Park (parco a tema che dà una versione in miniatura di alcuni dei luoghi più famosi d'Italia, oltre a numerose attrazioni e spettacoli), Acquaworld Concorezzo (con scivoli, piscine e giochi d'acqua, perfetti per una giornata di divertimento). il Museo dei Bambini di Milano, il Parco della Preistoria di Rivolta d'Adda (in provincia di Cremona e con ricostruzioni di animali preistorici e villaggi di uomini primitivi), concludono le principali attrazioni che la Lombardia fornisce per divertire e coinvolgere i bambini. Eppure, c'è anche altro...

Lombardia, il Lago di Pusiano vicino Como riserva un'incredibile sorpresa per tutte le età!

Un TikToker noto come @luigigiaretti sui social, ha pubblicato la sua incredibile esperienza al Lago di Pusiano: "Sono a Pusiano, in provincia di Como, e ho appena scoperto che nel Lago di Pusiano c'è un'isola che si chiama Isola dei Cipressi che è abitata dai canguri! Canguri, quelli che saltano, che vediamo in Australia! Sono qua, a Pusiano. Ma che ci fanno qua?".

"Mi sono chiesto se ci fossero anche gli australiani in quest'isola. Dovrei andare. Mi sento un po' Licia Colò in questo momento, infatti sto cercando di capire. Forse forse me la faccio a nuoto", continua super entusiasta nel video. "Che cosa fantastica, chi l'avrebbe mai detto?", conclude, sempre con una certa dose di gioia. In realtà, come si apprende dai commenti al video, la tipologia di canguri presenti è wallaby, quindi un po' più piccola di quelle che ci sono davvero in Australia. Non temete, per raggiungere l'isola esiste anche un battello che offre il servizio: non sarà necessaria nessuna nuotata stremante con i vostri bambini!

