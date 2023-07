Roma, sul Grande Raccordo Anulare compare una scritta comica (che non c'entra niente con la viabilità): "Prova..."

Roma, sul GRA appare un scritta che non ha alcun senso, considerando che ci troviamo su di un'autostrada: ecco cosa recita

Il Grande Raccordo Anulare (GRA) è una delle principali autostrade a scorrimento veloce che circonda la città di Roma, Italia. È una strada ad anello di circa 68,2 chilometri di lunghezza, che forma un grande cerchio intorno alla periferia della capitale. Il GRA è anche conosciuto come "Raccordo Anulare di Roma" o semplicemente "Raccordo Anulare". Esso è stato progettato per facilitare il traffico intorno al capoluogo laziale, permettendo ai veicoli di circolare rapidamente. Funziona come una sorta di "cintura" autostradale attorno a Roma.

Il GRA ha generalmente due corsie per senso di marcia, ma in alcune sezioni può arrivare ad averne anche quattro. Ci sono pure diverse uscite che consentono di accedere alle principali vie radiali che portano al centro di Roma o verso altre destinazioni fuori città. Quest'autostrada è nota per il traffico intenso, specialmente durante le ore di punta e nei periodi di vacanza. È consigliabile evitare di attraversarla in orari specifici se possibile, per ridurre i tempi di percorrenza e i disagi.

Le velocità massime consentite qui variano a seconda delle sezioni e delle condizioni del traffico. Di solito, il limite è di 80 km/h, ma in alcune aree potrebbe essere più basso. In ogni caso, è difficile che qualcuno riesca a percorrere il proprio tratto interessato a tale rapidità, considerando il numero esorbitante di auto. Neanche il pedaggio che si paga per percorrerlo, ferma gli automobilisti dall'attraversare il Grande Raccordo Anulare. D'altro canto, è un'importante infrastruttura. Proprio per questo non dovrebbero essere commessi certi errori...

Roma, sul GRA appare una scritta strana: "Forse sono già in mood ferie"

La pagina Instagram @theromanpost si occupa di postare sempre fatti piuttosto particolari che succedono a Roma. In particolare, qualche minuto fa ha pubblicato uno scatto in cui si vede un'immagine del Grande Raccordo Anulare. In particolare, viene mostrata la parte superiore dell'autostrada, quella in cui - in linea generale - vengono fatti tutti gli annunci relativi alla viabilità (code, traffico intenso, pioggia, neve e così via). Il problema è che proprio qui non vi è scritto nulla di tutto ciò. E allora cosa?

Semplicemente si legge "Prova prova prova". La scritta è chiaramente comica dato che queste tre parole identiche riportano alla mente di chiunque quello che viene detto nel momento in cui si sta facendo un sound check per uno spettacolo teatrale o musicale. Cosa c'entra tutto questo con il GRA? Non lo sappiamo, ma fa molto ridere. Il pubblico di Instagram concorda con noi e c'è chi commenta in maniera ironica: "Sa sa sa", mentre l'admin di @theromanpost, accompagna il contenuto web con una didascalia che recita: "Anche il GRA è in mood ferie".

