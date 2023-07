"In Turchia mi hanno predetto il futuro e la profezia si è avverata", il racconto suggestivo di un TikToker italiano

Il TikToker Giovanni Arena rivela che in Turchia gli hanno predetto il futuro e ci hanno preso! Ecco il racconto della sua esperienza

In Turchia, come in molti altri paesi, esistono varie pratiche di divinazione e predizione del futuro che sono parte della cultura e della tradizione popolare. Queste pratiche sono spesso radicate nelle credenze e nelle tradizioni locali e sono seguite da persone che cercano risposte sul futuro, sulla salute, sull'amore e su altri aspetti importanti della vita. Una delle pratiche di divinazione comune qui è a lettura delle carte: questa coinvolge l'uso di carte speciali, come i Tarocchi o le carte da gioco, per ottenere informazioni sui possibili sviluppi della vita di una persona.

Come in molti altri paesi, l'astrologia è molto diffusa in Turchia. Si basa sull'interpretazione delle posizioni e dei movimenti dei pianeti e delle stelle per fornire informazioni sulla personalità e sul futuro delle persone. Importante qui è anche l'interpretazione dei sogni che permette di ottenere segni o messaggi sulla propria vita. Alcune persone, poi, si rivolgono a sciamani o guide spirituali per ottenere predizioni o ricevere consigli. L'ultima pratica che esaminiamo e che è proprio quella messa in atto nei confronti del TikToker protagonista del nostro articolo è la lettura del caffè. Trattasi di un'usanza molto popolare, in cui i fondi del caffè rimasti nella tazza dopo aver bevuto la bevanda vengono interpretati.

È importante notare che queste pratiche di divinazione e predizione del futuro non hanno basi scientifiche e sono considerate pseudoscienza. Sono parte della cultura popolare e delle tradizioni locali e vengono seguite da coloro che credono nel loro potere di fornire risposte e orientamento. Molti turchi potrebbero prendere parte a queste pratiche come parte di feste, celebrazioni o eventi speciali, come matrimoni o festival culturali. Come con qualsiasi pratica simile, le persone partecipano volontariamente e dovrebbero farlo con un atteggiamento di rispetto per la cultura e le credenze locali, proprio al pari di Giovanni Arena. Scopriamo la sua esperienza.

Turchia, gli leggono il futuro nel fondo di caffè e ci prendono: la testimonianza surreale di un TikToker

Il TikToker di viaggi Giovanni Arena è stato anche in Turchia dove gli è capitata quella che lui stesso ha definito una 'storia assurda'. "Un mese fa sono stato in Turchia dove praticamente mi hanno predetto il futuro attraverso del caffè", spiega mostrando dunque l'operazione effettuata tempo addietro. Colei che ha praticato la lettura, stando alle parole dell'influencer ha detto qualcosa di clamoroso.

"Nella tua vita arriverà un bambino", queste le parole pronunciate dalla divinatrice. "Io rimango scioccato perché effettivamente sul caffè è uscita l'immagine di un bambino. Quella lì in Turchia non sapeva niente della mia vita privata, ma aveva ragione! Perché effettivamente è arrivato un bambino nella mia vita", continua. Il travel blogger, infatti, è diventato zio!

