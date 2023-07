Finge di mettere un collare invisibile al cavallo e l'equino reagisce in maniera sorprendente: come va a finire

Una ragazza fa finta di mettere un collare invisibile a un cavallo: lui ha una reazione a dir poco sorprendente! Ecco cosa fa e come va a finire

I cavalli sono animali domestici e da lavoro noti per la loro bellezza, intelligenza e fedeltà. Le caratteristiche fisiche e caratteriali dei cavalli possono variare in base alla razza e all'addestramento, ma ci sono alcune cose comuni che li contraddistinguono. Variano in altezza a seconda della razza. Esistono cavalli miniatura che misurano meno di un metro e cavalli giganti, come i Clydesdale, che possono superare i 2 metri. Allo stesso modo, anche il loro peso cambia notevolmente, ma generalmente un cavallo adulto arriva a pesare tra i 400 e i 1000 kg, questo perché hanno un corpo muscoloso, con zampe lunghe e forti adatte per la corsa e il trasporto di carichi.

La testa dei cavalli può essere di forme e dimensioni diverse a seconda della razza, ma di solito hanno occhi grandi e orecchie mobili per rilevare suoni. Il loro mantello può essere di vari colori e pattern, come baio, sauro, nero, grigio, roano e molto altro. A livello caratteriale sono animali intelligenti e possono essere addestrati a eseguire una vasta gamma di comandi e attività. Sono animali sociali e tendono a formare forti legami con altri della propria specie, essendo in grado di comunicare tra loro attraverso espressioni facciali, posture e suoni. In effetti sono creature sensibili e possono reagire alle emozioni e alle energie degli esseri umani intorno a loro, dei quali diventano spesso fedeli compagni e amici.

Fa finta di mettere un guinzaglio al cavallo e lui reagisce così: ecco cos'ha fatto

I cavalli sono animali guidati da una gerarchia sociale, pertanto tendono a cercare una guida chiara e decisa da parte del loro cavaliere o proprietario, il che significa che lo seguirebbero in capo al mondo! Questo video pubblicato dalla pagina di TikTok @pubicy sembra proprio raccontare tale aspetto del mondo equino. All'interno della clip, infatti, si vede una ragazza che finge di mettere una sorta di collare al suo bellissimo cavallo.



L'animale non solo piega lo orecchie come se davvero sopra ci stesse passando qualcosa, ma fa anche un'altra cosa sorprendente! Nel momento in cui la sua padroncina inizia a portarlo a spasso per finta lo asseconda, dimostrando di essere completamente al suo servizio e di nutrire totale fiducia nella sua umana.

@pubity The horse even put its ears down so she could put it on 😭😭😭 #Pubity (@Mia Bender) ♬ snowfall - 👩🏽‍❤️‍💋‍👩🏼

Questo video dimostra come la fiducia sia un aspetto cruciale nell'addestramento e nella gestione dei cavalli e si sviluppa attraverso interazioni positive e rispettose. Al di là di questo scherzetto, siamo certi che la ragazza del video abbia sempre trattato con amore, pazienza e rispetto il proprio animale.

