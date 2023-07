Consegna un pacco Amazon, ma alla porta trova un insolito invito: la sua vita diventa improvvisamente più bella

Un fattorino porta un pacco di Amazon a chi lo aveva ordinato, ma nel farlo riceve una piacevolissima sorpresa: ecco cosa gli capita

Non tutti sono fortunati al punto tale da avere un lavoro che si può svolgere tranquillamente anche d'estate perché al chiuso e magari con l'aria condizionata. In tanti, purtroppo, devono faticare sotto il sole cocente dei mesi di luglio e agosto che - proprio come quelli di quest'anno, possono essere insostenibili. Tra coloro i quali devono agire alla luce e al calore delle giornate estive ci sono i corrieri. Questi ultimi devono necessariamente muoversi con il caldo e soprattutto trasportare pacchi che non sempre sono leggeri.

La NBC News ha fatto sapere che tra il 2015 e il 2018, bene 100 lavoratori UPS sono svenuti per un colpo di calore dovuto al caldo afoso, mentre a giugno di quest'anno i fattorini di Amazon in California si sono ribellati al sindacato con delle riunioni in cui discutevano proprio il gravissimo problema dell'ondata di calore che imperversa in ogni parte del mondo. Ebbene, un cliente che compra abitualmente su Amazon ha deciso di fare la propria parte come paladino dei corrieri, fornendo loro un rimedio contro il caldo e migliorandogli non solo la giornata, ma anche la vita. Curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Amazon: un corriere consegna un pacco, ma nota un avviso strano sulla porta di casa che gli svolta la giornata

La clip che è stata ripubblicata sull'account TikTok @memezar, fa vedere un fattorino di Amazon che cammina nel giardino di una casa dopo aver letto un invito sulla porta. Grazie a una sovra-impressione del testo arriviamo a comprendere ciò che c'era scritto sulla superficie lignea e che lo ha spinto a compiere un'azione stramba: "Se ti va di fare una nuotata, sei il benvenuto". A dirla tutta, colui che ha scritto il messaggio non credeva che davvero il corriere facesse un bagno nella sua piscina, invece è andata così, anche perché l'uomo ha controllato il filmato di sicurezza della casa.

La cosa più divertente è che l'autista di Amazon si lancia nella piscina dal trampolino e completamente vestito, senza alcun tipo di timore e indugio. Di certo l'ha fatto a causa delle temperature torride che stanno devastando l'interno pianeta. Insomma, il video fa abbastanza sorridere, ma fa anche riflettere sulla posizione di questi poveri fattorini, costretti a consegnare pacchi con temperature proibitive. Qualcuno infatti commenta che al posto dell'uomo avrebbe attuato la medesima scelta, qualcun altro si sofferma sulla bontà di colui che ha lasciato il cartello alla porta di casa consentendo all'autista di rinfrescarsi. C'è, purtroppo, anche chi ironizza su come probabilmente i vestiti del protagonista del filmato si siano asciugati prima ancora che potesse risalire sul furgoncino.

