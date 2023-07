Gatto fruga nella dispensa e il padrone lo sgrida dalla telecamera: il felino finge di allontanarsi, invece si vendica così

Un gatto inizia a frugare nella dispensa di casa. Il padrone lo vede e lo sgrida dalla telecamera, ma il micio si vendica brutalmente: ecco cosa fa

È comune che i gatti frughino nelle dispense o negli armadi della cucina. Ci sono diverse ragioni per questo comportamento. In primo luogo, sono predatori naturali e il loro istinto di caccia può spingerli a esplorare e cercare cibo in posti dove pensano di poter trovare delle prede, come topi o insetti che potrebbero nascondersi nelle dispense. In secondo luogo, le dispense possono contenere cibi e alimenti che emettono odori invitanti per i felini. Anche se il cibo è chiuso in confezioni, il loro sviluppato olfatto può attirarli. Non possiamo poi dimenticare che i mici sono creature curiose e amano esplorare nuovi spazi. Le dispense possono sembrare interessanti e misteriose per loro, e spesso vorranno scoprire cosa c'è dentro.

Inoltre, nascondersi negli armadietti della cucina significa per i gatti avere un luogo riparato e sicuro. Per prevenire questo comportamento, esistono alcuni suggerimenti. Ovviamente mantenere gli alimenti ben sigillati in contenitori di plastica o vetro impedirà ai gatti di raggiungerli. Anche assicurarsi che le porte delle dispense o degli armadi della cucina siano sempre ben chiuse per evitare l'accesso dei gatti è una regola d'oro, anche se vi sono animali in grado di aprire tranquillamente. Ad ogni modo, fornire ai nostri amici a quattro zampe giocattoli, zone da arrampicata e attività interessanti in altre parti della casa per distrarli dallo scavare nelle dispense è un'altra maniera efficace di fronteggiare il problema.

Di base ci sono poi l'assicurarsi di fornire ai gatti un'adeguata quantità di cibo e un ambiente confortevole dove mangiare e l'educare il gatto insegnandogli a non frugare nelle dispense, usando comandi verbali o segnali visivi per scoraggiare questo comportamento indesiderato. Così ha provato a fare anche il protagonista umano del nostro video...

Gatto cerca cibo in dispensa, il padrone lo ammonisce attraverso una telecamera: come va a finire il confronto

@Pubity è una pagina su TikTok che si occupa di pubblicare contenuti esilaranti con spesso protagonisti animali di tutti i tipi. Accanto a beluga, scimpanzé e cagnoloni, non possono fare a meno di comparire anche gatti che si comportano in maniera bizzarra, come quello di oggi. Nel filmato in questione si vede un micio che apre la dispensa di casa con l'intento di frugare dentro, forse alla ricerca di cibo. L'animale, tuttavia, deve fare i conti con il proprio padrone che lo osserva dalla telecamera della casa, ammonendolo a distanza: "Che cosa stai facendo, sir?".

Di fronte a queste parole il gatto si spaventa, chiude l'anta dell'armadio in cucina e si guarda intorno alla ricerca della fonte della voce sentita. Quando capisce dove si trova la telecamera, con un balzo la raggiunge, guarda all'interno dell'obiettivo quasi con fare minaccioso e - per vendicarsi dell'umano che ha rovinato il suo spuntino, distrugge l'apparecchiatura elettronica!

