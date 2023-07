Svezia, l'influencer mostra le tipiche sigarette: la differenza con l'Italia è abissale

Svezia, un'influencer italiana racconta alcune stranezze del posto, compreso il modo in cui fumano 'sigarette' qui

La Svezia è una nazione con una cultura ricca e tradizioni uniche. Ad esempio c'è il "fika" che non è una parola volgare, bensì un importante momento tradizionale svedese che prevede il prendersi una pausa per il caffè e una piccola merenda, spesso accompagnata da dolci come i famosi "kanelbullar" (rotoli di cannella). Il fika è un modo per socializzare e condividere del tempo con amici, familiari o colleghi di lavoro. La cannella è quasi d'obbligo, infatti nel Paese in questione esiste il 4 ottobre, una giornata speciale dedicata proprio ad essa e ai dolci sopracitati.

E a proposito di feste, la celebrazione di Midsommar, che cade tra il 20 e il 26 giugno, è una delle più importanti in Svezia. Le persone si riuniscono per annunciare il solstizio d'estate, ballare attorno all'albero di maggio, cantare canzoni tradizionali e godersi un banchetto con piatti tipici svedesi. Durante la stagione natalizia, invece, viene allestito il "julbord", un ricco buffet con piatti tradizionali come il prosciutto affumicato, il salmone, le polpette di carne e il "lutfisk" (pesce essiccato in soda). Altre particolarità della cultura svedese è l'istruzione gratuita e obbligatoria per tutti i bambini fino ai 16 anni. Questo sistema educativo incentiva l'uguaglianza di accesso all'istruzione per tutti i cittadini.

La Svezia è nota anche per la sua forte consapevolezza ambientale e la sostenibilità. Gli svedesi spesso si impegnano in pratiche eco-sostenibili e la conservazione dell'ambiente è un valore importante per loro, proprio com'è importante la sauna, una parte integrante della cultura svedese, considerata luogo di purificazione e socializzazione. Infine, gli abitanti del posto apprezzano la natura e trascorrono molto tempo all'aria aperta. Escursioni, campeggi, sci, pattinaggio sul ghiaccio e altre attività all'aperto sono popolari durante tutte le stagioni dell'anno.

Svezia, l'usanza più strana riguarda le sigarette: "Ecco come fumano qui"

La TikToker Irene Battistelli @irenebattistelli, in un video ha spiegato come la Svezia sia una nazione davvero particolare per tanti aspetti. In particolare, ne esamina tre. Una stranezza riguarda le verdure. Infatti, al supermercato non vengono lasciate scoperte ai banchi come siamo soliti vederle altrove, ma vengono imbustate una ad una, con un conseguente spreco di plastica non indifferente. Si spera che si tratti, ovviamente, di una plastica riciclabile!

Sempre per ciò che concerne i supermercati, l'alcool non viene venduto qui. Al massimo quando si va a fare la spesa si possono trovare bevande di 4 gradi, quindi in realtà principalmente birra (come alcolico). Esistono dunque dei negozi specifici a riguardo. Infine, per quanto riguarda il fumo "in Svezia non fumano sigarette, usano queste cose strane. Se la cacciano sotto la gengiva". Dal video sembrano quasi mini-bustine di tè. Ma che senso ha?

