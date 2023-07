Sposa pretenziosa chiede agli invitati del suo matrimonio una cifra minima altissima per il regalo: l'imposizione accende la polemica

Sposarsi al giorno d'oggi è indubbiamente un piacere, ma diventa anche una grossa spesa da affrontare per i due che si accingono a vivere il loro giorno più bello. È giusto, nonostante ciò, sparare cifre minime altissime per il regalo?

Nel momento in cui una coppia si sposa deve preventivare parecchie spese, inevitabilmente. La scelta della location per la cerimonia e il ricevimento può avere un impatto significativo sul budget. I costi possono variare a seconda del luogo, del giorno della settimana e della stagione dell'anno. Le spese includono noleggio dello spazio, cibo e bevande, servizio di catering, torta nuziale e altre forniture necessarie. Anche il costo degli abiti da sposa e da sposo può variare notevolmente in base al design, al marchio e ai materiali utilizzati, ma non si scende mai sotto una soglia comunque alta (almeno in linea generale).

E poi ci sono il fotografo e il videomaker da pagare per conservare i ricordi speciali del grande giorno, i fiori e le decorazioni per rendere tutto più magico, la musica e l'intrattenimento per animale la giornata, le bomboniere da consegnare agli ospiti e così via. Insomma, ad oggi con meno di 15.000 euro è quasi impossibile festeggiare un matrimonio...

Come si fa dunque a recuperare parte di questa spesa immensa (o quantomeno pagarsi una parte del viaggio di nozze)? Di solito si creano delle liste di nozze se si preferisce utilizzare i soldi per oggettistica per la casa o semplicemente si scrive un IBAN sul biglietto in modo tale da utilizzare come si vuole la cifra. Ebbene, una futura sposa ha fatto indignare il popolo dei social, con una serie di regole folli da seguire al suo matrimonio. La più scioccante? Spendere almeno 300 euro di regalo!

Sposa pretende regole assurde per il matrimonio: non solo 300 euro minimo di regalo, ma anche...

Il video di @bottega_grafica su TikTok, mostra l'influencer intenta a preparare un invito matrimoniale e a parlare di come si sia trovata dinanzi a una sposa pretenziosa che ha dato varie regole per il suo matrimonio. "La regola più assurda riguarda il regalo di nozze: gli ospiti per partecipare all'evento sono stati obbligati ad acquistare un regalo di valore pari o superiore ai 300 euro, altrimenti non sarebbe stato consentito l'accesso", racconta nella clip.

Per quanto concerne le altre regole di questa sposa pretenziosa sono state le seguenti. Tutti gli invitati maschili hanno dovuto indossare lo stesso tipo di cravatta e si sono dovuti radere i peli del viso (quindi non hanno potuto ostentare né barba, né eventuali pizzetti). "Nessun ospite ha potuto scattare foto con il proprio cellulare", altra regola assurda raccontata dalla TikToker. Infine, "le donne con i capelli lunghi dovevano tagliarli oppure acconciarli". Pura follia, questa, che il web non ha esitato a massacrare con commenti del tipo: "Ma si è presentato qualcuno a questo matrimonio?" o "Mi auguro non sia andato nessuno".

