"In Moldavia non dovete mai commettere quest'errore, rischiereste grosso!": l'avvertimento di un TikToker

Moldavia, secondo un TikToker del posto ci sono due cose che non andrebbero mai fatte: in particolare la seconda è più grave della prima. Ecco di cosa si tratta

La Moldavia è un Paese con una ricca cultura e tradizioni uniche. I suoi usi e costumi sono influenzati dalla sua storia e dalla sua posizione geografica tra l'Europa orientale e il mondo slavo. Gli abitanti di questo Stato sono noti per essere ospitali e accoglienti verso i visitatori, che ovviamente devono mostrare il giusto rispetto. La nazione ha una ricca tradizione di folklore e danze popolari. Balli come l'"Hora" e il "Trei Iştanţi" sono popolari durante le feste. Le donne, soprattutto durante le celebrazioni, indossano ancora abiti tradizionali chiamati "IE" o "ii" riccamente decorati con motivi floreali.

La maggioranza della popolazione moldava segue la religione cristiano-ortodossa, e la Pasqua è una delle festività più importanti e ampiamente celebrate nel paese. La cucina qui è varia e influenzata da diverse culture. Piatti tipici includono il "mamaligă" (una sorta di polenta), carne di maiale, zuppa di cavolo e dolci come il "placinta" (una specie di torta salata). I matrimoni in Moldavia - come in quasi tutti i Paesi dell'Est, sono eventi importanti e coinvolgono numerose tradizioni.

L'artigianato tradizionale della nazione include la tessitura, la ceramica e la scultura in legno, con molti oggetti realizzati a mano ancora oggi. Per quanto concerne la lingua moldava, essa utilizza l'alfabeto latino. Se queste sono le tradizioni più note, ve ne sono alcune che vale la pena conoscere per non risultare maleducati. Le spiega un TikToker.

Moldavia, le parole di un TikToker: "Ci sono due cose che non dovreste mai fare"

Il TikToker italo-moldavo Andrei - noto sul social cinese come @andreovlog pubblica spesso contenuti inerenti alla Moldavia e alla differenza di cultura che esiste tra questa nazione e la nostra. In particolare, nella clip che esaminiamo oggi, il giovane si sofferma su cose che sono 'normali' in Italia e che invece potrebbero risultare offensive nel Paese dell'Est. In primo luogo, entrare in casa altrui con le scarpe. Esattamente. I moldavi pretendono che in qualsiasi abitazione si stia entrando bisogna togliere le calzature indossate. Non farlo è segno di cattiva educazione. Ma c'è di peggio.

Il secondo punto esposto dal TikToker riguarda un comportamento singolare che non andrebbe mai compiuto: fischiare in casa. "In Moldavia sono molto superstiziosi al riguardo. Alcuni pensano che così facendo perderai tutti i soldi che hai in casa, invece per altri attirerai spiriti malvagi dentro casa, quindi evitate di farlo", queste le parole con cui si esprime Andrei. E voi? Ritenete possibile tutto ciò o pensate che sia solo frutto di credenze popolari?

LEGGI ANCHE: "Polignano a Mare? Sì, ma non andate alle solite spiagge: ce ne sono due segrete e bellissime"