Mangia il purè preparato dall'amica: quando scopre che quello in superficie non è pepe, la sua reazione è estrema

Un uomo stava mangiando il suo purè di patate quando ha capito che quello in superficie non era del pepe aggiunto dall'amica che l'aveva preparato, ma ben altro. Costretto a sputare ogni cosa, ecco perché

Tutti noi amiamo il cibo e tutti noi amiamo i cani. Quello che però non amiamo è indubbiamente trovare dei peli di animali all'interno del nostro piatto! Purtroppo è questo quanto accaduto a un povero utente di Reddit che si è lamentato inevitabilmente sulla piattaforma dello spiacevole accaduto. u/PotluckThrowaway3, questo il suo nome sul social, ha rivelato di aver sputato tutto e gettato via del purè che era pieno zeppo di peli di cane (ovviamente ha buttato anche l'intera portata perché non voleva che qualcun altro mangiasse quella schifezza).

In sostanza, l'utente ha spiegato che spesso lui e i suoi amici organizzano delle feste alla buona, a turno nelle rispettive case. C'è però una regola che hanno stabilito tanto tempo fa: qualsiasi cosa venga messa a tavola per gli ospiti deve essere stata comprata a una tavola calda o ad un ristorante. Insomma, non deve essere fatta in casa. Il motivo è che in passato, per via di un cibo sono finiti tutti malissimo per un'intossicazione alimentare e da allora hanno deciso di procedere in questo modo. Il problema è stato che all'ultima cena è stato invitato qualcuno di nuovo che non era a conoscenza di ciò...

Mangia del purè, ma quando si rende conto di star ingurgitando dei peli la sua reazione è spropositata: ecco cosa fa

Ebbene, qualcuno all'ultima cena cui ha partecipato quest'uomo ha portato del purè di patate fatto in casa. Nel momento in cui l'utente di Reddit ha fatto per prendere una porzione, ha notato che c'era qualcosa di scuro all'interno del giallo della purea, ma ha pensato si trattasse di pepe. Quando si è accorto che non era così ha dato letteralmente di matto. Infatti, assaggiando il cibo si è reso conto di qualcosa di amaro e duro così ha rigettato quello che stava ingurgitando e ha capito che si trattava di peli animali. Disgustato non ha potuto fare a meno di buttare via tutto (anche perché nel piatto vi era altra peluria di animale).

L'uomo ha scelto di gettare nel cestino anche tutto il resto del purè, senza dar modo a nessuno di mangiarlo. La donna che l'ha preparato si è scagliata contro di lui ed è così che l'utente di Reddit è esploso di rabbia: "Le dico che quel piatto è pieno zeppo di peli di animali. Fa schifo. Vuole forse ucciderci tutti?". Di fronte a ciò, l'amica si è messa a piangere, l'ha apostrofato con parole poco carine ed è fuggita dalla festa. Con il senno di poi, l'uomo racconta di aver scoperto che la nuova invitata ha quattro cani: "Se avessi saputo una cosa del genere non avrei mai mangiato".

Ad ogni modo, se pensate che Reddit sia d'accordo con lui, vi sbagliate di grosso. La maggior parte delle persone, infatti, asseriscono che avrebbe dovuto gestire meglio la situazione. Insomma, seppur il piatto conteneva dei peli sarebbe stato lecito prendere in disparte la donna e dirle tutto, in modo tale che lei stessa avrebbe potuto rimuovere la pietanza dal tavolo. La sceneggiata, invece, è stata aspramente criticata dal web. Resta pur vero che trovare dei peli (persino quelli delle persone), nel piatto, faccia davvero schifo.

LEGGI ANCHE: Sardegna, "Guardate com'è ridotta la spiaggia di Porto Pino": la segnalazione scatena l'ira furibonda del web