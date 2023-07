Balena bianca lancia per sbaglio il giochino fuori dalla piscina, la sua soluzione per recuperarlo è geniale: "Che animale incredibile!"

Una balena bianca, giocando all'interno di una piscina scaglia fuori da essa il suo giochino: alla fine riesce a recuperarlo utilizzando una tecnica intelligentissima

La balena bianca è una specie di cetaceo appartenente alla famiglia dei monodontidi. È comunemente conosciuta come beluga ed è nota per il suo colore bianco brillante, che la distingue da molte altre specie di balene. Questa 'nuance' li aiuta a mimetizzarsi tra i ghiacci e a sfuggire ai predatori. Gli esemplari maschi possono raggiungere una lunghezza di 4,5-5,5 metri, mentre le femmine sono leggermente più piccole, arrivando a 3,5-4,5 metri. I neonati alla nascita sono di solito lunghi circa 1,5 metri. I beluga hanno un corpo snello e fusiforme, con una testa arrotondata e una cresta sul muso. Rispetto ad altri animali acquatici hanno un grande 'melone', ossia una protuberanza grassa sulla testa che viene utilizzata per la comunicazione e l'ecolocazione, e una dentatura completa, con fino a 40 denti conici e affilati.

I beluga sono noti per la loro capacità di comunicazione complessa. Utilizzano una serie di suoni, tra cui canti, fischiate, squittii e versi per comunicare tra loro e individuare la presenza di prede. Sono animali sociali e spesso formano gruppi o "pods" che possono essere composti da diverse decine di individui. Le balene bianche sono note per essere creature curiose e interagiscono spesso con altre specie, incluso l'uomo, avvicinandosi alle barche o nuotando vicino alle persone. Compiono, inoltre, spostamenti stagionali tra le zone di alimentazione estive e quelle di riproduzione invernali. La dieta dei beluga varia in base alla stagione e alla regione, ma può includere pesci, calamari e crostacei. Sono conosciuti per spingersi nel fango e nel ghiaccio per cacciare le prede.

Balena bianca scaglia via il suo giochino, per riprenderlo attua una tecnica strabiliante: ecco cosa fa

Pubity è una pagina TikTok che mostra spesso animali intenti a fare qualcosa di straordinario. Qualche giorno fa è stato il turno di una balena bianca che ha compiuto davvero un'azione straordinaria. Nel video che vi lasciamo di seguito si vede il beluga che per sbaglio scaglia fuori da una piscina un giochino giallo. Resosi conto di quanto fatto, l'animale utilizza un idrogetto per cercare di avvicinare a sé l'oggetto, in maniera a dir poco intelligente, facendolo battere contro la parete con tanta forza. Probabilmente neanche alcuni esseri umani sarebbero giunti a una soluzione tanto perfetta!

Infatti, in poco tempo, quella sorta di pallina gialla è di nuovo tra i suoi denti, recuperata facilmente e gioiosamente. Queste balene sono davvero intelligentissime e come recita la scritta in sovra-impressione addirittura riescono ad avere idee più brillanti delle nostre. E voi come la vedete? Siete d'accordo con quest'affermazione oppure ritenete che l'animale sia stato solo fortunato?

