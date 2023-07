Ferramenta, all'ingresso compare un cartello di ferie: occhio al grave errore grammaticale!

Davanti all'ingresso delle ferramenta appare un cartello di ferie con un grave errore di grammatica: riuscite a trovarlo?

Le ferramenta sono un negozio specializzato nella vendita di attrezzi, utensili, materiali da costruzione, articoli per il fai-da-te, e molti altri prodotti utili per il bricolage, il giardinaggio, la casa e l'edilizia. In queste botteghe è possibile trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui utensili manuali (martelli, cacciaviti, pinze, chiavi, seghe, trapani, elettro-utensili, e altro ancora), materiale per il fai-da-te (viti, chiodi, bulloni, dadi, rondelle, adesivi, nastri adesivi, resine, collanti, ecc) e prodotti per il giardinaggio (forbici da giardino, cesoie, decespugliatori, attrezzi per potatura, rastrelli, annaffiatoi, e altri articoli per la cura del giardino).

Alcune ferramenta vendono anche articoli per la casa come serrature, maniglie, catenacci, accessori per il bagno, attrezzi per l'idraulica, elettricità e riparazioni domestiche. Quello che invece non manca mai in negozi simili sono i materiali da costruzione (travi in legno, mattoni, cemento, calcestruzzo, tubi, raccordi, tasselli, ecc), e oggetti atti alla sicurezza e alla protezione (lucchetti, catene, casseforti, video sorveglianza, protezioni per finestre). Le ferramenta possono essere piccoli negozi di quartiere o grandi punti vendita specializzati con un'ampia gamma di prodotti. In genere, il personale di una ferramenta è esperto e può offrire assistenza e consigli sulle soluzioni più adatte alle esigenze dei clienti.

Le ferramenta svolgono un ruolo importante fornendo una vasta gamma di prodotti e strumenti utili per diverse esigenze, sia per i professionisti che per i clienti privati che desiderano eseguire lavori di manutenzione, riparazione o miglioramento della propria casa o giardino.

Ferramenta, cartello ignorante: lo insegnano in prima elementare!

Ebbene, la segnalazione che oggi prendiamo in esame viene dal profilo Instagram di Cristiano Militello, giornalista, attore e speaker di Radio 105. Tra le sue storie è comparso, qualche giorno fa, un cartello che ha catturato la nostra attenzione. Per le ferramenta, come per qualsiasi altro negozio, è logico e normale andare in ferie o ridurre l'orario di lavoro nel periodo estivo, tuttavia ciò che è strano è l'errore grammaticale che nessuno ha fatto notare a chi ha stenografato la scritta. Cosa recita?

"Nel mese di luglio saremo aperti solo la mattina dalle 9:00 all 12:30. Chiediamo scusa per il disaggio", questa la scritta incriminata. Come potete notare la parola disagio è scritta malissimo. In prima elementare insegnano le regole delle doppie e qui pare proprio che le abbiano dimenticate. Il vero disagio, dunque, non è tanto il fatto che il negozio sarà chiuso parzialmente per il mese di luglio, quanto l'orrendo errore grammaticale. Non siete forse d'accordo?

LEGGI ANCHE: "Polignano a Mare? Sì, ma non andate alle solite spiagge: ce ne sono due segrete e bellissime"