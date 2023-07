Orangotango riceve un panino e una tazza di tè: quello che fa con i due doni è straordinario

Un uomo dà a un orangotango un panino e una tazza di tè: la reazione dell'animale è a dir poco straordinaria

Gli orangotango sono grandi scimmie antropomorfe native di alcune regioni dell'Asia, come Borneo e Sumatra. Essi sono tra i più grandi primati del mondo. I maschi possono raggiungere un'altezza di circa 1,2-1,5 metri e un peso di 90-120 chilogrammi, mentre le femmine sono più piccole, con altezze di circa 0,9-1,2 metri e un peso di 30-50 chilogrammi. Questi animali hanno una folta pelliccia di colore rosso-marrone. I maschi adulti sviluppano guance gonfie e peli facciali più lunghi. Una delle caratteristiche fisiche di tali esseri sono le braccia lunghe e forti, che possono estendersi oltre la lunghezza delle loro gambe quando camminano sugli alberi.

A livello caratteriale, gli orangotango sono noti per la loro intelligenza eccezionale. Sono in grado di utilizzare strumenti per cercare il cibo e risolvere problemi complessi. Rispetto ad altri primati, sono creature principalmente solitarie. I maschi adulti tendono a esserlo ancor di più rispetto alle femmine e ai giovani. Di notte questi esseri tendono a dormire, essendo diurni e trascorrendo gran parte della giornata in cerca di cibo, muovendosi attraverso gli alberi. La loro dieta consiste principalmente di frutta, ma includono anche foglie, cortecce, fiori e occasionalmente insetti. Per comunicare usano una varietà di vocalizzazioni, tra cui grida, gemiti e versi. Le madri si prendono cura dei loro piccoli per un lungo periodo di tempo, spesso fino a 6-8 anni: sono coinvolte nell'insegnare loro competenze di sopravvivenza e abilità sociali.

Orangotango fa qualcosa di straordinario con panino e tè: che creatura intelligente!

La pagina TikTok @Pubity si occupa di pubblicare sempre video di animali più o meno esotici intenti a fare qualcosa di particolare. Nello specifico, la creatura che oggi prendiamo in esame è un orangotango, protagonista di una clip di qualche giorno fa. Un essere umano fornisce all'animale al centro del filmato un bel panino all'olio e del tè in una tazza. Naturalmente, il primate non si fa pregare due volte prima di mangiare tutto, ma non è certo questa la cosa straordinaria.

L'animale, invece, 'inzuppa' letteralmente nel tè il bun ricevuto, proprio come farebbe un essere umano con dei biscotti o con un croissant nel cappuccino! Le immagini sono quasi incredibili, tuttavia, ricordiamo che questi animali sono molto intelligenti e tendono ad imitare il comportamento che vedono negli uomini. Probabilmente qualcuno ha mangiato così davanti a lui. Oppure, potrebbe semplicemente venire istintivo rendere più morbido il panino per addentarlo meglio. Impossibile conoscere la risposta. Quello che però possiamo facilmente vedere è il numero esorbitante di like e commenti sotto al post. Tutte le persone sono sorprese e divertite dalla scena.

LEGGI ANCHE: Svezia, l'influencer mostra le tipiche sigarette: la differenza con l'Italia è abissale