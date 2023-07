Puglia, "In Salento c'è un posto sconosciuto, ma con un mare incantevole", la testimonianza di una TikToker

In Puglia, precisamente nel Salento, c'è un luogo quasi sconosciuto che lascia senza parole: una TikToker ci spiega come trovarlo

Il Salento è una splendida regione situata nella parte meridionale della Puglia, in Italia, ed è famosa per le sue spiagge e il suo ricco patrimonio culturale. Alcune delle più celebri rive includono Punta Prosciutto, Porto Cesareo, Baia dei Turchi, la Spiaggia di Pescoluse (le 'Maldive' italiane) e la Spiaggia delle Due Sorelle. Per ciò che concerne invece l'aspetto più educativo, in questa zona ci sono Lecce (la "Firenze del Sud", nota per la sua architettura barocca, con imponenti chiese e palazzi), Otranto (affascinante borgo marittimo con una storica cattedrale e una vista panoramica sul mare) e Gallipoli (un'incantevole città costiera con un centro storico meraviglioso).

Sempre in questa zona della Puglia c'è pure Punta Ristola a Santa Maria di Leuca che rappresenta il punto più a sud d'Italia. La zona offre paesaggi mozzafiato con faraglioni, grotte e scogliere spettacolari. Il Salento è famoso, inoltre, per le sue grotte marine, molte delle quali accessibili solo via mare, come le Grotte di Zinzulusa e le Grotte della Cattedrale. Specchia, poi, è uno dei "borghi più belli del mondo" e rappresenta un vero gioiellino con le sue stradine lastricate e le case in pietra. Altri luoghi simili caratteristici includono Presicce, Castro e Sternatia.

Il Salento è anche rinomato per la sua cucina, che include piatti deliziosi come la "pittule" (frittelle di patate), il "pasticciotto" (dolce tipico) e il "purè di fave" (purea di fave). Non mancano, qui, eventi e tradizioni culturali, come le sagre e le feste popolari, durante le quali si possono scoprire la musica, la danza e le tradizioni locali. Naturalmente, queste sono solo alcune delle numerose attrazioni che il Salento ha da offrire. La regione è un'ottima meta per una vacanza all'insegna del mare, della cultura e della natura, con una combinazione unica di bellezze naturali e patrimonio storico e culturale.

Puglia, "In Salento c'è una spiaggia nascosta e bellissima: ecco dove si trova"

La TikToker @manuelavitulli, all'interno di un video su TikTok parla di una caletta quasi totalmente sconosciuta del Salento. "Ho scoperto un posto in Salento che mi ha lasciato senza parole. E pensare che non ne avevo mai sentito parlare prima, nonostante io abbia passato tantissime estati qui e mia madre sia salentina. In questo posto c'è sia la possibilità di accedere al mare dalla sabbia che da un ponte che fa arrivare ad una piccola insenatura nascosta e davvero intima. Non c'è nessuno e questo spettacolo naturale lascia davvero a bocca aperta", spiega l'influencer.

@manuelavitulli Senza parole davanti a questa meraviglia. Una caletta nascosta. Unico neo (non proprio piccolo): per accedervi bisogna necessariamente soggiornare nel resort. Io ero lì per un evento e mai avrei immaginato di incontrare questa bellezza! Wow! #salento #puglia #mare #luoghisegreti ♬ Summer Vibes - GRLN

"Ci troviamo a Cale d'Otranto, beach resort e questo posto precisamente si chiama la Cricca", conclude Manuela. Purtroppo, per quanto il luogo sia incantevole, secondo quanto scritto dalla ragazza in descrizione al video ha un difetto immenso: per usufruire di esso bisogna necessariamente soggiornare nel resort.

