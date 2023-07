Spagna, "Guardate cos'ho trovato in spiaggia a Fuerteventura!": l'incredibile racconto di un'influencer

In Spagna a Fuerteventura c'è una spiaggia davvero particolare: ecco cosa si trova a terra secondo la testimonianza di questa TikToker

La Spagna è una destinazione ideale per chi ama il mare e le spiagge, con oltre 5.000 km di costa bagnata dalle acque del Mar Mediterraneo, dell'Oceano Atlantico e del Mar Cantabrico. Una delle principali attrazioni è la Costa del Sol in Andalusia, conosciuta per le sue lunghe spiagge di sabbia dorata e il clima mite. Luoghi come Marbella, Malaga e Torremolinos sono rinomati per le loro sabbie bellissime e attività balneari. Sempre nella stessa regione c'è anche la Costa de la Luz, zona con rive ampie e sabbiose. Località come Cadice, Tarifa e Conil de la Frontera sono alcune delle mete più popolari. Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera, ovvero le Isole Baleari, sono mete altrettanto ambite per i lidi incantevoli, le acque cristalline e una vivace vita notturna.

Anche Costa Brava in Catalogna offre paesaggi spettacolari, con calette rocciose e spiagge sabbiose incastonate tra scogliere. Alcune delle città più famose includono Lloret de Mar, Tossa de Mar e Cadaqués. Altrettanto note sono in Costa Bianca Benidorm, Alicante e Denia, amate dai turisti per il loro ambiente balneare. Infine, è impossibile non citare le Isole Canarie: questo arcipelago vulcanico nell'Atlantico orientale è composto da sette isole principali. Ogni isola ha le proprie caratteristiche, ma tutte offrono spiagge spettacolari e un clima mite durante tutto l'anno. La seconda, in ordine di grandezza, è Fuerteventura.

Spagna, a Fuerteventura nelle isole Canarie c'è una spiaggia fatta di popcorn!

Fuerteventura è la seconda isola più grande delle Canarie ed è rinomata per le sue magnifiche spiagge di sabbia bianca, il vento costante che la rende ideale per gli sport acquatici e le sue meravigliose attrazioni naturali. Corralejo è una delle località più famose di Fuerteventura e offre lunghe rive di sabbia fina e acque cristalline. La Duna di Corralejo, un vasto deserto di sabbia, è un'attrazione imperdibile. Altri luoghi meravigliosi sono il Parco Naturale di Jandía (caratterizzato da paesaggi vulcanici, montagne, spiagge incontaminate e viste panoramiche mozzafiato), la spiaggia di Cofete, l'Isola di Lobos (un paradiso naturale protetto dove fare escursioni, ammirare la flora e la fauna locali e rilassarsi su spiagge tranquille), la Caleta de Fuste (a forma di mezzaluna) e la Oliva.

Una spiaggia che non abbiamo menzionato però ce la racconta una TikToker, @utravel.official. "Ma lo sapete che a Fuerteventura c'è una spiaggia completamente fatta di popcorn? Parliamo di Playa de Mejillon nel nord dell'Isola. Naturalmente è vietato raccogliere questi popcorn e portarli a casa perché sebbene siano molto carini, sono dei coralli fondamentali per l'ecosistema dell'isola", spiega l'influencer. Naturalmente - ci teniamo a specificarlo, non si tratta davvero di chicchi da poter mangiare!

